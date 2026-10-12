Nghệ An chuẩn bị nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Phát huy vai trò chủ thể của người dân

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác định là dịp lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Năm 2026, các hoạt động được triển khai gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, bảo đảm để người dân thực sự được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TT Bộ VH-TT&DL

Việc tổ chức phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức triển khai, gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống với đời sống đương đại. Cùng với nguồn ngân sách theo quy định, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cần bảo đảm công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện, không tạo áp lực đối với người dân và doanh nghiệp.

Nghệ An triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng

Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trong tháng 10 và tháng 11/2026. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; quảng bá di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh nhân, di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, làng nghề và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương. Việc ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội được chú trọng nhằm lan tỏa hình ảnh đất và người Nghệ An.

Thổi khèn - nét văn hóa của người Mông sinh sống ở phía Tây Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh phát động chương trình “Hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa miền Tây xứ Nghệ” từ tháng 10, tập trung triển khai trong tháng 11/2026. Các cơ sở lưu trú du lịch được vận động tổ chức hoạt động trải nghiệm, giới thiệu văn hóa truyền thống, biểu diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An và các trò chơi dân gian phục vụ du khách.

Cùng với đó, triển lãm “Đất và Người Nghệ An” dự kiến được tổ chức trong tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dệt thổ cẩm, nét văn hóa đặc thù của dân tộc Thái đang được người dân xã Yên Hòa gìn giữ, duy trì. Ảnh: Hoài Thu

Tại cơ sở, UBND các xã, phường tổ chức biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, giải thể thao quần chúng và các hoạt động đồng diễn thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng, Nghệ An hướng tới phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch bền vững.