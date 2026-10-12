Tổng duyệt lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại CV Lê Thị Riêng

Sáng nay 12/10, buổi tổng duyệt lễ viếng và truy điệu 731 bộ hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, đại diện các cơ quan, ban, ngành, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và người dân.

Các hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong tiểu quách, lồng kính và phủ Quốc kỳ.

Khu vực hành lễ được bố trí hàng ghế dành cho các đại biểu đến dâng hương, tưởng niệm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong phút mặc niệm, các đại biểu cùng hướng về những người đã ngã xuống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng thực hành nghi thức đưa tiểu quách hài cốt liệt sĩ lên xe, kiểm tra trình tự thực hiện và sự phối hợp giữa các bộ phận trong đoàn di chuyển.

Lực lượng tiêu binh thực hiện việc cố định các tiểu quách trên xe, rà soát từng công đoạn nhằm bảo đảm quá trình tổ chức lễ truy điệu và di chuyển hài cốt liệt sĩ diễn ra đúng kế hoạch.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe dự kiến đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, với quãng đường khoảng 26km.

Đội hình đoàn xe gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Theo kế hoạch, đoàn xe sẽ đi qua các tuyến đường gồm: Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

TP.HCM trân trọng mời người dân đứng tại khu vực vỉa hè dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm nhành hoa trắng để thành kính tiễn đưa các liệt sĩ.

Buổi tổng duyệt nhằm kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, rà soát trình tự nghi lễ và sự phối hợp giữa các lực lượng, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, bảo đảm lễ viếng và truy điệu chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo.