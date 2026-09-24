Đến lượt Toyota làm xe điện EREV

Báo cáo từ Nikkei Asia cho thấy Toyota dự kiến bắt đầu sản xuất các dòng xe điện phạm vi mở rộng (EREV) từ tháng 4/2027. Tuy nhiên, số xe EREV này sẽ không phải là sản phẩm toàn cầu, mà là dòng xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc - nơi nhu cầu EREV đang gia tăng nhanh chóng.

Về bản chất, EREV hoạt động không khác gì ôtô thuần điện, nhưng được trang bị thêm một động cơ xăng dung tích nhỏ. Động cơ này không truyền động, chỉ đóng vai trò như máy phát điện để sạc lại bộ pin, qua đó kéo dài quãng đường tối đa mà xe có thể di chuyển.

Thiết lập nói trên tạo ra sự khác biệt so với các dòng hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV) trong danh mục hiện tại của Toyota. Chuyên trang Carscoops đánh giá động thái này tiếp tục khẳng định chiến lược "multi-pathway" mà Toyota đang kiên trì theo đuổi.

EREV hay REEV là xe điện sử dụng thêm động cơ xăng để tăng phạm vi hoạt động. Ảnh: Phúc Hậu.

Quay trở lại thị trường Trung Quốc, nhóm xe EREV đang nổi lên như giải pháp thay thế ôtô thuần điện mà không khiến các hãng xe bị cuốn vào cuộc chiến giá khốc liệt. Loại xe này cũng ít phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc hơn nhờ bổ sung bình xăng, do đó mang lại phạm vi hoạt động kết hợp khá tốt, thường xấp xỉ 1.000 km.

Toyota được cho là muốn sản xuất khoảng 200.000 xe EREV trong năm 2027, trước khi tăng sản lượng thường niên lên thành 400.000 xe vào năm 2028.

Để dễ hình dung, doanh số ôtô thuần điện của Toyota đạt 200.000 xe trên toàn cầu trong năm ngoái, còn lượng tiêu thụ PHEV và HEV lần lượt đạt 180.000 xe và 4,433 triệu xe.

Chưa rõ Toyota có giới thiệu biến thể EREV cho các mẫu xe hiện tại hay không. Danh mục xe điện của Toyota ở Trung Quốc lúc này gồm những cái tên bZ3, bZ7, bZ3X, bZ4X và bZ5.

Toyota bZ3X có thể là mẫu xe được Toyota bổ sung tùy chọn EREV. Ảnh: Toyota.

Chuyên trang Carscoops nhận định ứng viên tiềm năng nhất để phát triển biến thể EREV sẽ là Toyota bZ3X, bởi mẫu xe “song sinh” GAC Aion V đã có phiên bản EREV kết hợp cùng động cơ xăng 1.5L.

Tại Việt Nam, Toyota đang sở hữu danh mục các sản phẩm thuần động cơ đốt trong hoặc HEV. Số lượng xe hybrid của Toyota hiện cao nhất trong các hãng đang kinh doanh tại Việt Nam. Gần đây, hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm Toyota Land Cruiser HEV với giá 4,71 tỷ đồng.