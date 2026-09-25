Vespa Primavera được EUIPO bảo hộ nhãn hiệu 3D tại châu Âu

Dòng xe biểu tượng Vespa Primavera

Quyết định vừa được EUIPO ban hành, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình bảo hộ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Vespa tại châu Âu.

Theo Piaggio, việc đăng ký nhãn hiệu 3D được áp dụng đối với cả phương tiện hai bánh và mô hình thu nhỏ, qua đó ghi nhận tính đặc trưng mà kiểu dáng Vespa Primavera tạo dựng trong quá trình sử dụng trên thị trường.

EUIPO đánh giá Vespa là mẫu xe tay ga xuất hiện trên thị trường từ năm 1946, với uy tín, danh tiếng và mức độ nhận diện vượt ra ngoài phạm vi Liên minh châu Âu. Đây cũng là cơ sở quan trọng trong việc xem xét khả năng bảo hộ đối với kiểu dáng của thương hiệu.

Trước đó, Piaggio đã đạt được các biện pháp bảo hộ kiểu dáng Vespa tại Italy vào tháng 2/2024 và Vương quốc Anh vào tháng 11/2025. Việc được EUIPO cấp chứng nhận nhãn hiệu 3D tiếp tục mở rộng phạm vi bảo hộ thiết kế tại thị trường châu Âu.

Trong quyết định, EUIPO cũng đề cập đến quá trình phát triển thiết kế của Vespa qua nhiều thế hệ. Theo đó, việc kiểu dáng được điều chỉnh, cải tiến theo thời gian không nhất thiết làm mất đi khả năng bảo hộ, nếu các đặc điểm nhận diện cốt lõi vẫn được duy trì.

Đây là điểm đáng chú ý đối với những thương hiệu có lịch sử phát triển lâu dài. Với Vespa, thiết kế qua các thế hệ có sự thay đổi nhất định nhưng vẫn duy trì những đặc trưng giúp người tiêu dùng nhận diện nguồn gốc thương hiệu.

Piaggio cho biết, sự công nhận của EUIPO củng cố phạm vi bảo hộ kiểu dáng Vespa tại 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Phạm vi này áp dụng đối với những biến thể thiết kế vẫn duy trì các đặc điểm nhận diện đặc trưng của dòng xe.

Việc được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu 3D cũng tạo thêm công cụ pháp lý cho Piaggio trong việc bảo vệ thiết kế Vespa trước các hành vi sao chép hoặc sử dụng kiểu dáng có khả năng gây nhầm lẫn trên thị trường.

Dòng xe biểu tượng Vespa Primavera được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam

Theo Piaggio, Vespa Primavera là một phần trong quá trình phát triển ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu Vespa. Dòng xe này tiếp tục kế thừa những đặc điểm đã hình thành qua nhiều thập kỷ, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và xu hướng thiết kế mới.

Tại Việt Nam, Piaggio Việt Nam là một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng của Tập đoàn Piaggio. Các dòng Vespa sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu tới nhiều thị trường quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và kiểm định chất lượng của từng thị trường.

Việc thiết kế Vespa Primavera được EUIPO công nhận và bảo hộ nhãn hiệu 3D cũng góp phần khẳng định giá trị của hoạt động sản xuất tại Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Piaggio. Những sản phẩm Vespa xuất xưởng từ Việt Nam mang các đặc trưng thiết kế của thương hiệu, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Vespa xuất hiện lần đầu trên đường phố châu Âu năm 1946. Sau gần 80 năm phát triển, thương hiệu này cho biết đã có hơn 19 triệu xe Vespa được đưa ra thị trường trên toàn cầu. Trong thập kỷ qua, sản lượng Vespa đạt hơn 2 triệu xe.

Tập đoàn Piaggio hiện có hơn 6.600 nhân viên, với hệ thống sản xuất tại Italy, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Mỹ. Tập đoàn phân phối sản phẩm tại hơn 100 quốc gia, với danh mục thương hiệu gồm Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Ape và Piaggio Commercial.