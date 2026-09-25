Việt Nam vượt Singapore, tăng trưởng thị trường ô tô nhanh nhất ASEAN-6

Báo cáo Tổng quan thị trường ô tô ASEAN-6 lần thứ sáu của tổ chức kiểm toán, tư vấn thuế quốc tế PwC vừa công bố cho thấy, tốc độ tăng trưởng thị trường ô tô tại 6 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore có sự thay đổi ngoạn mục.

Nhóm ASEAN – 6 bán khoảng 1,755 triệu ô tô trong nửa đầu năm 2026, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam bất ngờ vượt Singapore và dẫn đầu toàn nhóm về tốc độ tăng trưởng doanh số với 31,1% - khoảng 291.000 xe. Tốc độ tăng trưởng này cao gần gấp ba lần mức tăng của toàn nhóm.

Năm thị trường xếp sau là Indonesia tăng 15,9%, Thái Lan tăng 15,1%, Singapore tăng 6,9% và Malaysia tăng 2,6%. Philippines là thị trường duy nhất giảm doanh số ô tô, ở mức 6,1%.

Trong các kỳ báo cáo trước đó của PwC, hai năm liên tiếp 2024-2025, Singapore luôn giữ ngôi số 1 và Việt Nam xếp thứ hai với tốc độ tăng trên 20% về doanh số ô tô.

Cục diện cạnh tranh trên thị trường ô tô đang thay đổi chóng mặt. Ảnh: Theo PwC.

Tuy nhiên, với sản lượng bán ra 291.000 xe, quy mô thị trường ô tô của Việt Nam vẫn nhỏ so với các nước láng giềng. Nước ta hiện xếp thứ tư, sau Thái Lan và Malaysia cùng ở mức 385.000 xe; lớn hơn Philippines với 226.000 xe và Singapore với 31.000 xe. Indonesia là quốc gia có quy mô thị trường lớn nhất nhóm ASEAN -6 với khoảng 437.000 xe.

Số liệu khảo sát cho thấy, cục diện cạnh tranh đang thay đổi cùng với quá trình điện hóa phương tiện giao thông. Trong phân khúc xe điện hóa tại ASEAN-6, VinFast và các thương hiệu Trung Quốc đã vượt doanh số của các nhà sản xuất truyền thống đến từ Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Các thương hiệu Trung Quốc chiếm 47% doanh số xe điện hóa trong khu vực, trong khi VinFast đứng đầu trong số các thương hiệu riêng lẻ, tiếp theo là BYD và Toyota.

Xu hướng điện hóa cũng đang định hình lại cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam. Con số tăng trưởng tích cực có được là nhờ ba yếu tố chính: nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp vận tải trong việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện; nhu cầu mua sắm xe hybrid tăng mạnh hơn và sự xuất hiện ngày càng nhiều các mẫu xe với giá rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn.

PwC đánh giá, xe điện hóa là động lực tăng trưởng nổi bật nhất. Việt Nam tiêu thụ khoảng 127.000 xe điện và hybrid trong nửa đầu năm 2026, so với khoảng 118.000 xe động cơ đốt trong; chiếm khoảng 52% doanh số của nhóm ô tô chở người, tăng từ mức 41% cùng kỳ năm trước.

Hãng xe đóng góp lớn nhất là VinFast khi bán tới 115.916 xe thuần điện trong nửa đầu năm, tương đương 91% doanh số xe điện hóa và chiếm gần 40% doanh số ô tô toàn thị trường Việt Nam theo bộ số liệu của PwC.

Bên cạnh xe thuần điện, doanh số xe hybrid tăng mạnh lên tới 83% so với cùng kỳ. Phân khúc này ngày càng có thêm lựa chọn từ các hãng như Toyota, Honda, Hyundai, KIA, Suzuki, BYD… Điều này cho thấy vai trò của dòng xe hybrid như một giải pháp chuyển tiếp thiết thực cho người tiêu dùng muốn tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí vận hành trong khi chưa có điều kiện sở hữu ngay xe điện.

Ông Mohammad Mudasser, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn Thương vụ - Chuyển đổi, PwC Việt Nam, đánh giá: “Thị trường ô tô Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Vài năm trước, xe điện còn là một lựa chọn mang tính tiên phong. Ngày nay, xe điện đã trở thành lựa chọn thiết thực của người tiêu dùng”.

“Trong giai đoạn tiếp theo, vị thế dẫn đầu sẽ không chỉ được quyết định bởi số lượng xe bán ra, mà còn bởi khả năng xây dựng hạ tầng sạc, phát triển giải pháp tài chính và tạo dựng niềm tin thông qua dịch vụ hậu mãi. Đây là bài toán khó hơn, nhưng cũng là yếu tố quyết định tăng trưởng bền vững”, ông Mohammad Mudasser nhận định.

PwC dự báo, cả năm 2026, Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 585.000 ô tô, tăng khoảng 8% so với mức 542.000 xe của năm 2025. Trong đó, có 492.000 ô tô chở người và 93.000 xe thương mại. Đến năm 2030, thị trường Việt Nam sẽ đạt khoảng 735.000 ô tô/năm, cao hơn khoảng 26% so với mức dự báo cho năm 2026.

Nhìn tổng thể, Việt Nam đang là điểm sáng của thị trường ô tô ASEAN-6: sức mua tăng nhanh, xe điện và hybrid ngày càng phổ biến, trong khi quy mô thị trường vẫn còn khoảng cách lớn với nhóm dẫn đầu. Tỷ lệ sở hữu xe ô tô trên 1000 dân vẫn còn thấp. Dư địa tăng trưởng ở Việt Nam còn rất lớn. Đây chính là cơ hội để các hãng xe tiếp tục mở rộng sản phẩm, đầu tư sản xuất và hạ tầng phục vụ người dùng.

Tại Việt Nam, VinFast là thương hiệu có doanh số lớn nhất, tiếp sau là Toyota (35.410 xe) và Hyundai (25.069 xe), Mitsubishi (21.653 xe) và Ford (21.232 xe).

Trên phạm vi ASEAN-6, Toyota là thương hiệu bán nhiều xe nhất, theo sau là Perodua, VinFast, Mitsubishi và Honda.

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