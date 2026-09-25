Nissan có xe điện cỡ nhỏ mới, giá quy đổi dự kiến dưới 600 triệu đồng

Nissan Pixo là mẫu xe điện đô thị mới, được phát triển dựa trên Renault Twingo E-Tech và có quan hệ kỹ thuật với Dacia Spring EV. Xe sẽ được bán tại châu Âu và Anh, đóng vai trò mẫu xe điện giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục Nissan, nằm dưới Micra thế hệ mới dựa trên nền tảng của Renault 5.

Nissan Pixo là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ. Ảnh: Nissan

Với chiều dài 3.796 mm, Nissan Pixo chỉ dài hơn Renault Twingo 7 mm, trong khi chiều dài cơ sở của hai mẫu xe giống hệt nhau, ở mức 2.492 mm.

Phần kính cửa, kết cấu mui và phần lớn thiết kế thân xe gần như được giữ nguyên từ Twingo. Nissan tập trung thay đổi chủ yếu ở khu vực đầu và đuôi xe nhằm tạo ra diện mạo riêng cho Pixo.

Pixo mang thiết kế vuông vức, lấy cảm hứng từ pixel

So với những đường cong và cụm đèn pha kiểu “mắt ếch” của Renault Twingo, Pixo sở hữu phần đầu xe vuông vức hơn và không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống.

Xe mang dáng hộp nhưng vẫn có những đường cong mềm mại. Ảnh: Nissan

Cụm đèn hình vuông với đồ họa LED chéo được Nissan lấy cảm hứng từ những pixel. Cản trước có thiết kế khá gọn gàng, kết hợp các mảng ốp nhựa bao quanh hốc hút gió trung tâm. Nhìn từ bên hông, ngoại trừ phần vè trước và bộ mâm hợp kim mang phong cách tương lai, Pixo gần như không che giấu nguồn gốc Renault.

Ở phía sau, Nissan thiết kế lại cụm đèn hậu và cửa cốp theo hướng đơn giản hơn. Cách tạo hình này phần nào gợi nhớ đến Nissan Micra K12 từng xuất hiện vào những năm 2000. Cản sau được bổ sung các chi tiết ốp đặc trưng của Nissan, trong khi dòng chữ “Pixo” xuất hiện trên mảng nhựa bao quanh kính hậu.

Nội thất gần như bê nguyên từ mẫu xe của Renault

Bên trong, bảng táp-lô, vô-lăng và cụm đồng hồ kỹ thuật số của Pixo tiếp tục có nguồn gốc từ Renault Twingo. Hệ thống giải trí cũng hỗ trợ tích hợp Gemini. Ghế sau có thể ngả và gập, giúp tăng tính linh hoạt cho một mẫu xe đô thị có kích thước nhỏ.

Nissan cho biết khoang hành lý có dung tích 356 lít. Trong đó, một ngăn riêng 50 lít được bố trí để chứa dây sạc. Ngoài ra, xe còn có thêm 18 lít không gian chứa đồ trong cabin.

Nội thất thiết kế cơ bản với 2 màn hình lớn. Ảnh: Nissan

Hệ truyền động điện của Pixo

Phần cứng bên dưới thân xe của Pixo hoàn toàn tương đồng với Renault Twingo và Dacia Spring. Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất 81 mã lực, tương đương 60 kW hoặc 82 PS.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin lithium-sắt-phốt phát (LFP) dung lượng 27,5 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có thể di chuyển tối đa 259 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nissan Pixo hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 50 kW. Với nguồn sạc này, pin có thể tăng từ 15% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Tầm vận hành của xe hơi khiêm tốn. Ảnh: Nissan

Giá bán dự kiến của Pixo

Nissan Pixo sẽ được bán tại châu Âu và Anh. Xe được sản xuất tại nhà máy Novo Mesto ở Slovenia, cùng địa điểm với hai mẫu xe có liên quan về kỹ thuật là Renault Twingo và Dacia Spring.

Thông tin về giá bán và thời điểm mở đặt trước dự kiến được Nissan công bố từ tháng 12/2026.

Xe hiện chưa được bán ra thị trường. Ảnh: Nissan

Dựa trên mức giá của Renault Twingo, Pixo nhiều khả năng sẽ có giá khởi điểm dưới 20.000 euro, tương đương khoảng 22.800 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại, mức này tương đương khoảng 600 triệu đồng.

Nissan Pixo từng là xe Suzuki Alto đổi tên

Tên gọi Pixo thực tế không hoàn toàn mới với Nissan.

Trong giai đoạn 2009-2013, Nissan từng bán một mẫu xe đô thị mang tên Pixo tại châu Âu. Tuy nhiên, mẫu xe khi đó không phải xe điện mà là một chiếc hatchback được đổi tên từ Suzuki Alto.

Pixo thế hệ trước sử dụng động cơ xăng 1.0L. Sau hơn một thập kỷ, Nissan đã đưa cái tên này trở lại, lần này dưới dạng một mẫu xe điện đô thị và tiếp tục đi theo công thức sử dụng chung nền tảng với một mẫu xe khác trong liên minh.