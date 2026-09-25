Nissan Z Kaze lộ diện - xe mui trần độc đáo, phong cách thập niên '90

Sự kiện ZCON được giới thiệu là “hội nghị quốc tế dành cho xe Z”. Vì vậy, đây là địa điểm phù hợp để Nissan giới thiệu Z Kaze Concept mới. Mẫu xe độc bản được ra đời từ Nissan Z này có diện mạo đủ sức xuất hiện tại Triển lãm SEMA đồng thời tôn vinh “nỗi nhớ, di sản và niềm vui cầm lái”.

Sở hữu tên gọi có nghĩa là“gió” trong tiếng Nhật Bản, Kaze tri ân quá khứ bằng phần mui T-top tùy biến. Mui xe gồm hai tấm kính có thể tháo rời cùng một thanh dầm trung tâm. Các nhà thiết kế đã đầu tư rất nhiều công sức cho chi tiết này, mang lại cảm giác hoàn thiện như một trang bị nguyên bản từ nhà máy.

Những nâng cấp không chỉ dừng lại ở kiểu mui xe thú vị khi Nissan Z Kaze Concept còn sở hữu màu sơn xanh Pacific Teal mang đậm phong cách xe độ ra đời từ thập niên 1990. Kết quả có phần gây tranh cãi nhưng mẫu xe concept này sở hữu nắp ca-pô có khe thông gió và chắn bùn mở rộng đều làm bằng sợi carbon cùng bộ bodykit khí động học.

Đúng như dự đoán, bộ bodykit trên Nissan Z Kaze Concept cũng được làm từ sợi carbon, bao gồm cánh lướt gió trước, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau và cánh gió cỡ lớn.

Một điểm nhấn đặc biệt khác là xe sử dụng bộ mâm rèn Nismo LMGT2 18 inch mang phong cách cổ điển, được “khôi phục và tái chế tạo một cách công phu cho mẫu xe concept”. Mâm trước rộng 10 inch trong khi mâm sau rộng 11 inch.

Nội thất về cơ bản được giữ nguyên như Nissan Z tiêu chuẩn, trừ bộ ghế bọc da màu trắng tùy biến. Tông màu này tương phản với các chi tiết màu đen cùng những ốp sợi carbon trên bảng điều khiển trung tâm và mặt táp-lô. Ngoài ra, ghế còn được trang bị tựa đầu tích hợp loa Bose, cho phép người lái tận hưởng âm nhạc khi mở mui.

Nissan không tiết lộ cụ thể các thông số vận hành của Z Kaze Concept. Hãng chỉ xác nhận mẫu xe concept này sử dụng động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L nâng cấp với các linh kiện của GReddy.

Ở bản tiêu chuẩn, động cơ này cho công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 474 Nm. Phiên bản Nismo còn mạnh hơn với công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm.

Những điểm đáng chú ý khác gồm bộ giải nhiệt khí nạp đối khí, bộ lọc gió Airinx và hệ thống ống xả Supreme SP. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được nâng cấp toàn diện với các linh kiện của Nismo.

Ông Ponz Pandikuthira, Giám đốc phụ trách sản phẩm và hoạch định sản phẩm của Nissan Mỹ, cho biết: “Z Kaze Concept tôn vinh một số mẫu xe thể thao mui trần mang tính biểu tượng nhất của Nissan, đồng thời ghi nhận văn hóa độ xe của thập niên 1990 vốn đã góp phần đưa Nissan và Nismo lên bản đồ của làng ôtô thế giới”.

Ponz Pandikuthira cũng cho biết thêm: “Dự án đầy đam mê này kết hợp năng lực kỹ thuật xuất sắc, sự sáng tạo của Nissan và tinh thần tôn vinh di sản thương hiệu".

Sau khi ra mắt tại ZCON, mẫu concept này sẽ được trưng bày tại Japanese Classic Car Show khai mạc vào ngày 3/10 tới đây. Hiện chưa rõ mẫu xe thể thao độc đáo này có được đưa vào sản xuất thương mại hay không.

Video: Xem chi tiết mẫu xe thể thao xe thể thao Nissan Z Kaze Concept.