Lượng xe thuần điện đăng ký mới tại Mỹ giảm mạnh 31%

Thị trường xe thuần điện tại Mỹ đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi nhu cầu suy giảm kéo dài sau khi các khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện hóa được bãi bỏ.

Số lượng xe điện tại Mỹ giảm mạnh trong tháng 7

Khi chính sách về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cũng được nới lỏng dưới chính quyền Tổng thống Trump, nhiều hãng xe đang điều chỉnh chiến lược hệ truyền động, giảm tốc độ mở rộng danh mục xe thuần điện và tăng đầu tư vào hybrid cũng như động cơ đốt trong.

Số lượng xe điện đăng ký mới tại Mỹ trong tháng 7/2026 giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 85.714 xe. Đây cũng là tháng thứ 10 liên tiếp lượng đăng ký BEV suy giảm.

Theo dữ liệu Mobility Global được Automotive News dẫn lại, số lượng xe điện đăng ký mới tại Mỹ trong tháng 7/2026 giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 85.714 xe. Đây cũng là tháng thứ 10 liên tiếp lượng đăng ký BEV suy giảm. Thị phần xe thuần điện giảm từ 8,9% trong tháng 7/2025 xuống còn 6,2% cùng kỳ năm 2026.

Chevrolet và Ford nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất, với lượng đăng ký xe điện lần lượt giảm 72% và 69%. Diễn biến này xuất hiện sau khi các ưu đãi thuế liên bang hết hiệu lực, khiến giá BEV thực tế đối với người tiêu dùng tăng lên và làm suy yếu động lực mua xe.

Xe hybrid thắng lớn so với xe điện

Các mẫu xe hybrid đang nhận được sự quan tâm lớn hơn. Toyota là một trong những hãng hưởng lợi từ xu hướng này khi doanh số của hãng tại Mỹ tăng mạnh. Trong tháng 7/2026, lượng đăng ký xe thuần điện của Toyota tăng 86%, một phần nhờ mẫu C-HR mới.

Các mẫu xe hybrid đang nhận được sự quan tâm lớn hơn. Tại Mỹ, nhóm xe điện hóa của Toyota chủ yếu vẫn là hybrid, và doanh số xe điện hóa trong tháng 7/2026 tăng 31% so với cùng kỳ.

Toyota đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục hybrid và plug-in hybrid. Tại Mỹ, nhóm xe điện hóa của hãng chủ yếu vẫn là hybrid, và doanh số EV Toyota trong tháng 7 tăng 31% so với cùng kỳ.

Mazda mới đây thay đổi kế hoạch sản phẩm, lùi thời điểm ra mắt mẫu BEV đầu tiên sang năm 2029 để tập trung nhiều hơn vào công nghệ hybrid. Trong tháng 7/2026, xe hybrid chiếm 16,4% thị trường ôtô Mỹ, cao hơn đáng kể so với thị phần 6,2% của BEV.

Các hãng xe tại Mỹ "dễ thở" hơn với chính sách mới

Sự chuyển dịch cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện hóa toàn cầu ngày càng phân hóa. Theo Benchmark Mineral Intelligence, doanh số BEV và PHEV trên toàn cầu vẫn tăng 9% trong tháng 7/2026 lên khoảng 1,85 triệu xe. Số lượng xe đăng ký tại Bắc Mỹ giảm 27% xuống 140.000 xe, trong khi châu Âu tăng 33% lên 450.000 xe.

Đối với các hãng xe tại Mỹ, việc duy trì danh mục xe động cơ đốt trong và hybrid trong ngắn hạn có thể giúp giảm áp lực tài chính, trong khi tiếp tục đầu tư cho công nghệ điện hóa.

Đối với các hãng xe tại Mỹ, việc duy trì danh mục xe động cơ đốt trong và hybrid trong ngắn hạn có thể giúp giảm áp lực tài chính, trong khi tiếp tục đầu tư cho công nghệ điện hóa. Hybrid vì vậy đang đóng vai trò cầu nối giữa xe động cơ đốt trong và BEV, cho phép các nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu mà chưa cần chuyển toàn bộ danh mục sản phẩm sang xe thuần điện.

Tốc độ phát triển của xe điện sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ giá xe, hạ tầng sạc, chính sách hỗ trợ đến mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng. Với việc ưu đãi liên bang đã thay đổi và nhu cầu BEV tại Mỹ suy yếu, các hãng xe đang điều chỉnh kế hoạch theo hướng linh hoạt hơn, thay vì duy trì những lộ trình điện hóa được đặt ra trước đó.