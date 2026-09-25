Ngôn ngữ thiết kế tạo trải nghiệm hạng sang trên Lynk & Co 900

Với hầu hết các hãng ôtô, SUV cỡ lớn full-size là dòng xe mang biểu tượng của quyền lực - là sản phẩm định vị cao cấp nhất của thương hiệu. Chiếc flagship là nơi phô diễn công nghệ và thể hiện khả năng cung cấp trải nghiệm độc đáo cho chủ sở hữu. Ở hãng xe định vị cao cấp mới (New Premium), sản phẩm thể hiện vai trò này là Lynk & Co 900.

Ngôn ngữ thiết kế từ Gothenburg, Thụy Điển

Lynk & Co 900 gây ấn tượng bằng vóc dáng bề thế với chiều dài cơ sở lên đến 3.160 mm. Cùng chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, kích thước tổng thể của 900 tương đương mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Land Rover Range Rover LWB (bản trục cơ sở dài).

Còn so với mẫu SUV cao cấp nhất của BMW như X7, Mercedes như GLS hay Lexus là LX 600, kích thước Lynk & Co 900 nhỉnh hơn đáng kể về mặt thông số.

Để gạt bỏ cảm giác nặng nề trên dòng xe gầm cao nặng hơn 2,8 tấn, Lynk & Co - thương hiệu khai sinh ở Gothenburg, Thụy Điển, đã thiết kế bề mặt thân xe phẳng, các đường gân điểm xuyết theo kiểu gọn và dứt khoát. Lynk & Co 900 sở hữu chất nam tính nhưng không mang đến vẻ cơ bắp ở ngoại hình. Cách tạo hình này phảng phất lối thiết kế của những mẫu SUV châu Âu hạng sang vốn đề cao những yếu tố như tỷ lệ, sự liền mạch của các mảng khối và không phô trương quá mức.

Phần đầu xe là nơi thể hiện rõ nhất cá tính và sự khác biệt của Lynk & Co 900. Cụm đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang (Aurora Borealis), thiết kế kéo dài trên nắp ca-pô tạo thành điểm nhận diện đặc trưng cho thương hiệu. Mặt ca-lăng sử dụng các đường ngang song song, nhấn mạnh chiều rộng thị giác cho mẫu SUV có bề ngang gần 2 mét.

Nền tảng an toàn nổi tiếng thế giới

Trải nghiệm hạng sang không chỉ đến từ tạo hình hay ngôn ngữ thiết kế. Đằng sau vóc dáng to lớn của Lynk & Co 900 là hệ khung gầm SPA Evo, nền tảng cao cấp được hãng phát triển dựa trên cấu trúc SPA nổi tiếng toàn cầu của Volvo.

Dành riêng cho các dòng xe điện hóa cỡ lớn, khung gầm SPA Evo ưu tiên độ cứng vững, khả năng đảm bảo an toàn cho hành khách, đồng thời tối ưu không gian rộng rãi bên trong xe.

Theo đó, nền tảng công nghệ an toàn trên Lynk & Co 900 được hãng phát triển hướng đến khả năng bảo vệ toàn diện, từ kiến trúc thân xe, hệ thống pin, hỗ trợ lái ADAS, cho tới sự an toàn cho trẻ nhỏ và hành khách ở mọi hàng ghế. Trong các dòng xe được phát triển bởi Tập đoàn Geely Auto, Lynk & Co 900 là một trong những mẫu xe gây ấn tượng mạnh nhất, theo ông Wang Pengxiang, Trưởng bộ phận Phát triển Công nghệ an toàn, Viện Nghiên cứu ôtô Geely.

Tại trung tâm thử nghiệm toàn cầu này, Lynk & Co 900 đã vượt qua các bài thử va chạm kép phía hông và phía sau ở tốc độ đến 100 km/h, đồng thời sử dụng cấu trúc thân dạng lồng với cửa liền khối có độ cứng tới 2.000 Mpa. Hãng công bố thân xe sử dụng tỷ lệ lớn thép cường lực cao, trong đó thép dập nóng đạt độ cứng tối đa 2.000 MPa xuất hiện tại các vị trí quan trọng như cột A, B, cấu trúc cửa và dầm chống va đập ngang.

Một trong những công nghệ đáng chú ý khác là cơ chế "Controlled Wheel Detachment for Occupant Protection", công nghệ chủ động tách bánh xe nhằm bảo vệ khoang hành khách trong các va chạm lệch góc nhỏ. Khi xảy ra va chạm, hệ thống này cho phép bánh xe và tay đòn tách khỏi thân theo quỹ đạo tính toán sẵn, giảm nguy cơ xâm nhập và gây thiệt hại vào khoang cabin. Đây là một phần trong triết lý hấp thụ và phân tán lực va chạm nhiều lớp có trên Lynk & Co 900.

Bên cạnh đó, hãng xe định vị New Premium cũng phát triển riêng hệ thống khoang cabin đạt chuẩn an toàn cho mẹ và bé (Mother & Child Grade Healthy Cabin) trên Lynk & Co 900. Cụ thể, hãng đã áp dụng tiêu chí ba không bên trong cabin, gồm: không nhựa đường, không bông tái chế và không dung môi độc hại, nhằm không tạo nguồn phát thải nguy hiểm hoặc các chất bay hơi có hại bên trong xe.

Hãng còn tích hợp hệ thống phát hiện trẻ bị bỏ quên trong xe, khóa trẻ em thông minh, cảnh báo trẻ đứng trên ghế, màn hình quan sát phía sau bằng giọng nói, chống kẹt cửa và công nghệ giảm ánh sáng xanh TÜV Rheinland.

Ở góc độ sử dụng thực tế, đây là những tính năng hướng trực tiếp tới nhóm khách hàng gia đình cao cấp, thường quan tâm đến trải nghiệm an toàn tổng thể, thay vì các chỉ số chống va chạm đơn thuần.

Thu hút mỗi khi xuống phố

Sự kết hợp giữa vóc dáng full-size, công nghệ hiện đại và lối thiết kế mang phong cách châu Âu tạo cho Lynk & Co 900 một diện mạo riêng biệt. Đây cũng là hướng tiếp cận hợp lý để mẫu xe đầu bảng của Lynk & Co gây ấn tượng với nhóm khách hàng cao cấp, thường quan tâm đến các sản phẩm có tạo hình cá tính, thể hiện được vị thế riêng trong xã hội.

Trong những ngày cầm lái và trải nghiệm Lynk & Co 900, mỗi khi xuống phố, mẫu SUV cỡ lớn đều gây chú ý nhờ vẻ ngoài bắt mắt, chất sang của sự tối giản, gợi liên tưởng đến những tượng đài của phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.

Nhờ thiết kế tổng thể này, Lynk & Co 900 gợi cảm giác như một “dinh thự di động” trên bốn bánh, đi kèm bộ vành kích thước đến 21 inch. Xe có tay nắm cửa dạng ẩn, tự động mở ra như lời mời gọi mỗi khi người lái tiến đến gần. Trang bị cửa hít và bậc cửa tự động trên 900 vốn thường chỉ có ở những mẫu SUV hạng sang cao cấp.

Điểm thú vị còn nằm ở phía sau, khi Lynk & Co 900 có thiết kế cửa hậu điện chia đôi kiểu "Boundless Split Tailgate", thiết kế thường thấy ở các dòng SUV siêu sang - cũng được hãng trang bị như một phần của triết lý đa trải nghiệm. Nếu là một gia đình thường xuyên dã ngoại, Lynk & Co cung cấp tùy chọn bộ ghế ngồi gắn rời, được hãng bọc da và chế tác cầu kỳ, đặt vừa vặn ngay trên bậc cửa hậu để ngắm cảnh, câu cá hoặc đơn giản là giúp chủ nhân tận hưởng không khí trong lành giữa cảnh sắc thiên nhiên.

Chính thức ra mắt thị trường hồi tháng 6, Lynk & Co 900 có giá bán 3,069 tỷ đồng – đắt nhất trong dải sản phẩm của hãng. Mẫu SUV ba hàng ghế hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp, vốn là sân chơi của các thương hiệu hạng sang trong nhiều năm qua tại thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)