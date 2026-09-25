Cận cảnh Honda Super Cub C125 2027 cập bến đại lý, giá từ 87 triệu đồng

Ở Honda Super Cub C125 2027, hãng không thay đổi công thức thiết kế vốn tạo nên nhận diện riêng. Những đường cong trên thân xe vẫn được duy trì, kết hợp tay lái uốn cong lấy cảm hứng từ hình cánh chim và phần yếm mang dáng dấp của Cub C100 ra mắt từ thập niên 1960. Logo cánh chim đặt hai bên thân xe được thiết kế lại theo dạng 3D, tạo điểm nhấn mới cho mẫu xe.

Honda Super Cub C125 2027 đã có mặt tại hệ thống HEAD trên toàn quốc.

Diện mạo của Super Cub C125 2027 có thêm hai lựa chọn màu xám-đen và bạc-trắng, bên cạnh màu đen nhám. Phần đầu xe vẫn sử dụng đèn LED dạng tròn cùng các chi tiết mạ chrome, qua đó giữ lại nét đặc trưng của một mẫu Cub cổ điển. Cụm đồng hồ cũng được thiết kế theo dạng tròn với viền chrome, nhưng bên trong tích hợp màn hình LCD ở vị trí trung tâm.

Diện mạo của Super Cub C125 2027 có thêm hai lựa chọn màu xám-đen và bạc-trắng.

Trang bị vận hành được Honda duy trì theo hướng thực dụng. Xe sử dụng vành đúc nhôm 17 inch kết hợp lốp không săm, trong khi bánh trước được trang bị phanh đĩa. Yên xe dùng đệm urethane. Khóa thông minh Smart Key cũng xuất hiện trên Super Cub C125, đi kèm chức năng chống trộm và hỗ trợ tìm xe.

Super Cub C125 2027 sử dụng vành đúc nhôm 17 inch kết hợp lốp không săm.

Sức mạnh của mẫu xe đến từ động cơ 125 cc sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Honda cho biết động cơ đã được tối ưu nhằm cân bằng khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Bên cạnh đó, Honda Super Cub C125 2027 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, với lượng khí thải được công bố giảm 32% so với phiên bản trước.

Cụm đồng hồ cũng được thiết kế theo dạng tròn với viền chrome, nhưng bên trong tích hợp màn hình LCD ở vị trí trung tâm.

Việc giữ lại phần lớn kiểu dáng quen thuộc giúp Super Cub C125 2027 tiếp tục duy trì hình ảnh riêng giữa thị trường xe máy ngày càng đa dạng. Những thay đổi trên phiên bản 2027 chủ yếu tập trung vào màu sắc, logo, cách bố trí hiển thị và một số trang bị, thay vì tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới.

Super Cub C125 2027 tiếp tục duy trì hình ảnh riêng giữa thị trường xe máy ngày càng đa dạng.

Tại Việt Nam, Honda Super Cub C125 2027 được định vị ở nhóm xe số có giá bán cao với mức từ 87,32 triệu đồng. Hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt có giá chênh nhau hơn 1 triệu đồng. Hiện mẫu xe đã được đưa về hệ thống HEAD trên toàn quốc để khách hàng có thể tiếp cận và lựa chọn.