BMW M2 'rục rịch' ra mắt tại Việt Nam, giá từ 4,099 tỷ đồng

Theo tài liệu được công bố, BMW M2 có giá tạm tính 4,099 tỷ đồng với hộp số M Steptronic 8 cấp, trong khi bản số sàn 6 cấp có giá 4,149 tỷ đồng. Cả hai mức giá đều đã bao gồm VAT. Chênh lệch hơn 50 triệu đồng giữa hai phiên bản chủ yếu đến từ lựa chọn hộp số, trong khi động cơ và hệ dẫn động vẫn được duy trì tương đồng.

BMW M2 dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 26/9.

Nằm dưới dòng xe hiệu năng cao BMW M, M2 được phát triển từ 2 Series nhưng không đơn thuần là một phiên bản nâng cấp về kiểu dáng. Mẫu coupe sở hữu hệ thống khung gầm và truyền động được hiệu chỉnh theo hướng phục vụ khả năng vận hành, với động cơ M TwinPower Turbo 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng. Công suất đạt 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua vi sai chủ động M. Với hộp số tự động, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây; bản số sàn mất 4,2 giây cho cùng quãng tăng tốc. Cả hai cấu hình đều được trang bị hệ thống treo M thích ứng, phanh hiệu năng cao, cân bằng điện tử DSC và công nghệ quản lý độ bám.

BMW M2 được phát triển từ 2 Series nhưng không đơn thuần là một phiên bản nâng cấp về kiểu dáng.

BMW M2 có kích thước dài 4.580 mm, rộng 1.887 mm, cao 1.403 mm, chiều dài cơ sở 2.747 mm. Bộ vành M kích thước so le 19 inch phía trước và 20 inch phía sau tạo nên đặc trưng của một mẫu xe hiệu suất cao, trong khi hệ thống đèn LED thích ứng được trang bị tiêu chuẩn.

Bên trong cabin, M2 sử dụng BMW Live Cockpit Plus cùng hệ điều hành BMW Operating System 8.5. Danh sách tiện nghi còn có điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa và đèn trang trí nội thất. Các tính năng hỗ trợ người lái gồm camera phía sau, cảm biến đỗ xe trước và sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện đi ngang khi lùi.

Bên trong cabin, M2 sử dụng BMW Live Cockpit Plus cùng hệ điều hành BMW Operating System 8.5.

Giá niêm yết tạm tính hơn 4 tỷ đồng chưa phải toàn bộ chi phí để sở hữu M2 nếu khách hàng lựa chọn thêm các trang bị cá nhân hóa. BMW cung cấp nhiều tùy chọn từ màu sơn đặc biệt khoảng 80 triệu đồng, bộ mâm M nâng cấp khoảng 25 triệu đồng đến hệ thống phanh M hiệu suất cao với cùm phanh đỏ khoảng 30 triệu đồng.

Danh sách tùy chọn còn mở rộng sang khoang nội thất với ghế M Sport, ghế M Carbon, ốp nhôm, ốp sợi carbon và vô-lăng M bọc Alcantara. Trong đó, gói M Performance Track có giá tham khảo khoảng 1,21 tỷ đồng, bổ sung một loạt trang bị như nội thất M Carbon, ghế M Sport, các chi tiết carbon, vô-lăng Alcantara, dây đai an toàn nhận diện M, BMW Live Cockpit Professional và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.

Danh sách tùy chọn trên BMW M2 còn mở rộng sang khoang nội thất với ghế M Sport, ghế M Carbon.

Ngoài gói trên, khách hàng có thể chi thêm khoảng 200 triệu đồng cho M Experience hoặc lựa chọn riêng mui M Carbon, ghế M Carbon cùng nhiều trang bị khác. Do đó, giá trị chiếc BMW M2 thực tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào cấu hình mà khách hàng lựa chọn. Với việc có cả số sàn và số tự động, mẫu coupe hiệu suất cao này đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam với một cấu hình tương đối khác biệt so với phần lớn các mẫu xe sang hiện có.