Ngày nay, khi chúng ta nhìn vào một dãy xe thể thao, ngoài những bộ mâm kích thước lớn hay số lượng ống xả đôi nhiều, một chi tiết khác cũng dễ gây chú ý là cùm phanh. Có những chiếc xe dùng cùm màu đỏ, có xe lại có màu vàng, xanh, đen, bạc hoặc cam khá đa dạng.

Màu sắc của cùm phanh ngày càng sặc sỡ, đặc biệt trên các mẫu xe hiệu năng cao. Nhưng câu chuyện phía sau không đơn giản chỉ là về ngoại hình.

Cụ thể, cùm phanh là một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống phanh. Khi người lái đạp phanh, cùm phanh ép má phanh vào đĩa phanh, tạo ra ma sát để giảm tốc độ xe.

Vì sao cùm phanh trên ô tô có nhiều màu khác nhau?

Trên những mẫu xe hiệu năng cao, hệ thống phanh thường có kích thước lớn và cấu tạo phức tạp hơn xe phổ thông bình thường. Do đó, các hãng xe và nhà cung cấp phanh bắt đầu sử dụng màu sắc để khiến những phần cứng đắt tiền này dễ nhận biết hơn.

Ferrari góp phần đưa cùm phanh màu đỏ trở nên nổi tiếng, trong khi Brembo cũng đóng vai trò đáng kể trong việc biến cùm phanh nhiều màu thành một dấu hiệu quen thuộc trên các mẫu xe hiệu năng cao.

Dần dần, màu đỏ được gắn với hình ảnh xe thể thao và khả năng vận hành mạnh, dù bản thân màu sơn không biểu thị chính xác hệ thống phanh bên dưới có thông số như thế nào.

Không có quy chuẩn chung trong ngành công nghiệp ô tô quy định màu cùm phanh màu đỏ phải có đặc tính và thông số cố định.

Một hãng có thể dùng màu đỏ để nhận diện hệ thống phanh hiệu năng cao. Hãng khác lại có thể cung cấp cùm phanh màu đỏ đơn giản như một tùy chọn về ngoại hình. Trong khi đó, một số hãng khác có thể sử dụng màu vàng, xanh hoặc đen để phân biệt những hệ thống phanh khác nhau.

Vì vậy, không thể dựa vào màu cùm phanh để kết luận một chiếc xe có hệ thống phanh mạnh đến đâu.

Những yếu tố đáng quan tâm hơn là số lượng piston, thiết kế cùm phanh, kích thước đĩa phanh, vật liệu má phanh, khả năng làm mát và thông số tổng thể của hệ thống.

Lý do, cùm phanh thường có màu đỏ đơn giản chỉ bởi màu đỏ trông thể thao hơn mà thôi.

Cùm phanh được sơn màu nổi sẽ dễ nhìn thấy phía sau những bộ mâm lớn. Một bộ phận vốn chủ yếu đảm nhiệm chức năng kỹ thuật nhờ đó cũng trở thành một chi tiết nhận diện về mặt hình ảnh.

Cùm phanh trên xe BMW

Khi ngày càng nhiều xe hiệu năng cao sử dụng cùm phanh đỏ, màu sắc này dần khiến người ta liên tưởng tới tốc độ và những hệ thống phanh đắt tiền. Điều này cũng tương tự cách mà sợi carbon, cánh gió lớn hay những ống xả kích thước lớn thường được sử dụng để gợi lên hình ảnh về hiệu suất.

Một số màu sắc có thể gắn với từng thương hiệu, nhà cung cấp hệ thống phanh hoặc một gói trang bị hiệu năng nhất định. Porsche là ví dụ dễ nhận thấy. Hãng từng sử dụng cùm phanh màu vàng cho hệ thống phanh ceramic-composite, khiến màu vàng trở thành một đặc điểm dễ nhận biết trên các hệ thống phanh hiệu năng cao của thương hiệu này.

Nissan cũng sử dụng nhiều màu khác nhau để phân biệt các mẫu xe và hệ thống phanh. Tuy nhiên, cần khẳng định chắc chắn là không có mã màu chung về cùm phanh cho toàn ngành công nghiệp ô tô.

Cùm phanh màu vàng trên chiếc xe này không nhất thiết mang cùng ý nghĩa với cùm phanh màu vàng trên một mẫu xe khác. Muốn biết chính xác chiếc xe đang sử dụng hệ thống phanh nào, vẫn nên xem thông số kỹ thuật thay vì chỉ nhìn màu sắc.

Nguồn: Motor1