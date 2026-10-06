Để tuyên truyền miệng hiệu quả

Các thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 trao đổi thông tin, nghiệp vụ

Tuyên truyền miệng có ưu thế ở sự trực tiếp, linh hoạt, người nói có thể điều chỉnh cách truyền đạt theo đối tượng, người nghe có thể trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp ngay những vấn đề chưa rõ. Đây cũng là kênh để cán bộ tuyên truyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm từ cơ sở.

Để đổi mới, phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền này các cấp ủy trong tỉnh chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Toàn tỉnh hiện có 327 báo cáo viên, 2.984 tuyên truyền viên. Thời gian qua, các cấp ủy thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là khả năng lựa chọn, chắt lọc thông tin và liên hệ thực tiễn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phối hợp tổ chức trên 11.000 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 360.000 lượt người nghe.

Trên cơ sở đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn chú trọng chắt lọc nội dung, trình bày trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực tế và dành thời gian cho trao đổi, giải đáp. Những nội dung của nghị quyết được liên hệ với sản xuất, đời sống và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị, giúp người nghe dễ tiếp nhận, dễ nhớ và thuận lợi hơn khi triển khai thực hiện.

Cùng với bồi dưỡng thường xuyên, các cấp ủy chú trọng tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thông qua các hội thi.

Theo bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hội thi giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, đồng thời tạo môi trường để chia sẻ những cách làm, cách truyền đạt phù hợp. Những kinh nghiệm được trao đổi, đúc rút từ hội thi tiếp tục được vận dụng trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Là thí sinh tham gia hội thi, đồng chí Hoàng Thị Sen, Bí thư Chi bộ thôn Lục Bó, xã Công Sơn đã vận dụng những kinh nghiệm về cách truyền đạt vào tuyên truyền tại cơ sở. Với chuyên đề “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Công Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào thực tiễn sản xuất tại thôn Lục Bó”, đồng chí tập trung vào những vấn đề gắn với sản xuất, đời sống và điều người dân quan tâm. Đồng chí Sen chia sẻ: Muốn tuyên truyền nghị quyết hiệu quả, người tuyên truyền phải nắm chắc nội dung, lựa chọn đúng vấn đề và minh họa bằng những việc, mô hình cụ thể. Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào Dao, tôi thường sử dụng tiếng Dao để nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Từ sân khấu hội thi, những cách làm mới tiếp tục được đưa về cơ sở, vào sinh hoạt chi bộ, họp thôn và các cuộc gặp gỡ trực tiếp với người dân. Tại thôn Đại An, xã Đình Lập, bà Hoàng Thị Bích Kiên cho biết: Các chủ trương, nghị quyết được tuyên truyền qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn, các kênh thông tin và những buổi trao đổi trực tiếp giữa cán bộ với người dân. Khi được cán bộ giải thích cụ thể, những nội dung của chủ trương, nghị quyết trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Những điều chưa rõ có thể hỏi ngay, qua đó bà con tiếp thu và triển khai thực hiện thuận lợi hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phối hợp tổ chức trên 11.000 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 360.000 lượt người nghe. Thông qua hoạt động tuyên truyền miệng góp phần tạo thống nhất từ nhận thức đến hành động, củng cố niềm tin, khối đại đoàn kết để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đổi mới phương thức tuyên truyền miệng không đơn thuần là thay đổi cách trình bày, mà là yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Khi chủ trương, nghị quyết được truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn, được trao đổi và giải đáp thấu đáo, sẽ tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng đưa nghị quyết thấm sâu vào cơ sở và chuyển hóa thành trách nhiệm, hành động cụ thể.