Lốc xoáy kinh hoàng càn quét Ý khiến ô tô bị hất tung, nhiều người bị thương

Một cơn lốc xoáy bất thường quét qua khu vực phía tây đảo Sicily (Italy), hất tung ô tô, phá hủy nhiều công trình và khiến ít nhất hai người bị thương. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy sức tàn phá dữ dội của vòi rồng, khi bụi đất và mảnh vỡ cuộn lên giữa các tuyến đường, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Theo thông tin được The Sun đăng tải ngày 9/10, hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra dọc bờ biển Marsala, thuộc tỉnh Trapani, phía tây Sicily. Những cột bụi khổng lồ bất ngờ xuất hiện, cuốn theo nhiều mảnh vỡ và quét qua các khu vực dân cư. Sức gió mạnh đến mức một số phương tiện bị lật úp, trong khi mái nhà bị thổi bay và nhiều tuyến đường ngổn ngang vật liệu hư hỏng.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh những cột bụi xoáy dữ dội bao phủ bầu trời gần cảng lịch sử Lilybæan. Cơn lốc di chuyển qua khu vực ven biển, để lại phía sau khung cảnh tan hoang. Nhiều ô tô bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí có chiếc bị lật hoàn toàn sau khi chịu tác động của gió mạnh.

Theo một báo cáo địa phương được The Sun dẫn lại, ít nhất hai người bị thương nặng sau khi chiếc xe của họ bị gió mạnh hất khỏi đường và rơi xuống vực. Tình trạng cụ thể của các nạn nhân chưa được công bố.

Đáng chú ý, cơn lốc xoáy còn ảnh hưởng đến một trường học tại Strasatti, khiến giáo viên và học sinh rơi vào tình trạng hỗn loạn. Theo thông tin được báo La Sicilia đăng tải, hiện tượng vòi rồng kép đã ập vào trường Alcide De Gasperi trong giờ học, làm đổ giá sách và vỡ cửa sổ. Một số học sinh được cho là đã bị thương trong sự việc. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người gặp nạn. Theo thông tin ban đầu, chưa có trường hợp nào được xác định là nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tượng được mô tả là vòi rồng kép, hình thành khi các cột không khí xoáy mạnh xuất hiện trên mặt biển rồi di chuyển vào đất liền. Khi tiếp cận bờ, những luồng gió dữ dội có thể cuốn theo bụi đất, vật thể và mảnh vỡ, gây thiệt hại cho các công trình cũng như phương tiện trên đường.

Một người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ chưa từng trải qua nỗi sợ hãi lớn đến như vậy. Người này cho biết cột lốc xoáy đã tăng kích thước gấp bốn lần chỉ trong khoảng hai phút, khiến tình hình trở nên đáng sợ hơn.

Không chỉ gây thiệt hại tại khu vực dân cư, cơn lốc còn làm bật gốc những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và phá hủy các kho chứa nông sản. Những hình ảnh được chia sẻ sau sự việc cho thấy nhiều phương tiện nằm ngổn ngang, cây cối đổ rạp và các khu vực ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ sau khi nhận được hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp. Các đội ứng cứu tập trung hỗ trợ những người bị thương, kiểm tra các khu vực chịu ảnh hưởng và xử lý những nguy cơ phát sinh từ công trình, cây cối hoặc phương tiện bị hư hại.

Theo thông tin được công bố, giông bão và mưa lớn đã hoành hành tại khu vực này trong nhiều giờ, đặc biệt ở tỉnh Trapani và dọc bờ biển Tyrrhenian. Điều kiện thời tiết bất lợi được ghi nhận trong thời gian xảy ra hiện tượng lốc xoáy, làm gia tăng nguy cơ đối với người dân và hoạt động đi lại.

Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Công tác khắc phục hậu quả cũng như việc đánh giá mức độ thiệt hại đang được triển khai.

Vụ việc tại Sicily một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của những hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện bất ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn, một cơn lốc xoáy đã đủ sức lật đổ phương tiện, phá hủy tài sản và gây thương tích cho nhiều người, để lại nỗi ám ảnh đối với những người trực tiếp chứng kiến.