Siêu El Nino mạnh nhất gần 100 năm sẽ đạt đỉnh vào tháng 12

Trong cảnh báo ngày 8/10, WMO cho biết siêu El Nino dự kiến tiếp tục mạnh lên trước khi đạt đỉnh vào cuối năm 2026. Hiện tượng khí hậu này có thể đẩy nhiệt độ lên cao tại nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra, Reuters cho biết.

Theo Báo cáo cập nhật khí hậu theo mùa toàn cầu của WMO, siêu El Nino có thể khiến nhiệt độ ở nhiều nơi vượt mức trung bình, đồng thời làm thay đổi quy luật mưa và gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt.

Một đợt El Nino mạnh hiếm thấy có thể hình thành vào cuối năm 2026, làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và lũ lụt, đồng thời khiến tác động của biến đổi khí hậu thêm nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

El Nino xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển tại vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương tăng cao bất thường. Sự thay đổi này tác động đến chế độ gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên toàn cầu. Hiện tượng thường xuất hiện theo chu kỳ 2-7 năm và kéo dài khoảng 9-12 tháng.

WMO dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực nhiệt đới trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương có thể tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026. Diễn biến này có nguy cơ gây tác động sâu rộng đến thời tiết, kinh tế, hệ sinh thái và đời sống cộng đồng trên toàn thế giới.

Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết siêu El Nino đã hình thành rõ rệt và đang mạnh lên nhanh chóng. Các mô hình dự báo cho thấy khả năng hiện tượng này tiếp diễn đến tháng 2/2027 gần như chắc chắn, đồng thời có nguy cơ trở thành một trong những đợt mạnh nhất kể từ năm 1950.

Bà Saulo nhấn mạnh siêu El Nino không trực tiếp tạo thêm nhiệt cho Trái đất mà làm thay đổi quá trình trao đổi nhiệt giữa đại dương và khí quyển. Trong bối cảnh đại dương đang tích tụ lượng nhiệt rất lớn, những biến đổi này có thể góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn.

Số liệu quan trắc cho thấy mức chênh lệch nhiệt độ mặt nước biển tại vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương đã tăng từ hơn 1,6 độ C so với mức bình thường trong tháng 6 lên 2,5 độ C vào tháng 8. Trong quý cuối năm, con số này được dự báo có thể đạt khoảng 3,7 độ C.

Nếu dự báo trở thành hiện thực, mức chênh lệch trên sẽ vượt xa kỷ lục 2,6 độ C ghi nhận trong giai đoạn 2015-2016, thời kỳ gắn với một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được quan trắc.

Đợt El Nino trước đó cũng góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, trước khi năm 2024 xác lập kỷ lục mới. Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 cao hơn khoảng 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900.

Siêu El Nino thường đạt đỉnh trong khoảng tháng 11 đến tháng 2 năm sau, nhưng tác động đến nhiệt độ toàn cầu có thể xuất hiện muộn hơn. Trong khi đó, hiện tượng này đã gây hậu quả nghiêm trọng tại một số khu vực, đặc biệt ở Trung Mỹ, nơi hạn hán kéo dài khiến mùa màng thất bát và vật nuôi chết hàng loạt.