Dự báo thời tiết 10/10/2026: Sau chuỗi ngày se lạnh, miền Bắc đón mưa to, nhiều nơi đề phòng dông lốc

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp.Huế đêm 9/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 11/10 - Khu vực Bắc Bộ: + Ngày 10/10: khu vực đồng bằng, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. + Đêm 10 và ngày 11/10: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị: + Ngày 10/10: Thời tiết có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. + Đêm 10 và ngày 11/10: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Trị đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to. - Khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: + Ngày 11/10: Khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. + Ngày và đêm 10/10: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 11/10 đến ngày 19/10 - Bắc Bộ: Thời tiết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. - Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Dự báo có mưa vài nơi. - Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.