Để Mặt trận gần dân hơn

Toàn cảnh xã Hướng Hiệp - Ảnh: H.Đ

Không ai đứng ngoài cuộc

Với nhiều người trẻ, cài đặt VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm xã hội hay bằng lái xe trên điện thoại chỉ là những thao tác quen thuộc. Nhưng với một số người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi việc sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số còn chưa thành thạo, những thao tác ấy không phải lúc nào cũng đơn giản. Đó cũng là lúc vai trò của đoàn viên, thanh niên và Tổ Công nghệ số cộng đồng được phát huy.

Hưởng ứng chiến dịch “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”, đoàn viên, thanh niên xã Hướng Hiệp trực tiếp hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; từ nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt VNeID đến hướng dẫn sử dụng các tiện ích số. Không chỉ hướng dẫn một lần rồi thôi, các đoàn viên còn giải thích để người dân có thể tự thực hiện vào những lần tiếp theo. Công nghệ, vì thế, không còn là thứ gì đó xa lạ mà dần trở thành một phần của những công việc thường ngày.

Đoàn Thanh niên hướng dẫn chuyển đổi số tại nhà dân - Ảnh: H.Đ

Chị Hồ Thị Giang, xã Hướng Hiệp chia sẻ: "Nhờ các bạn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nên việc làm các thủ tục hành chính của tôi trên điện thoại thông minh được thực hiện thuận lợi hơn. Cái gì chưa biết thì các bạn chỉ cho cách làm. Rất nhanh và không phải đi đến trụ sở UBND xã".

Bí thư Đoàn xã Hướng Hiệp Lê Công Thành cho biết: "Từ những việc cụ thể ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên đã phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội từng bước tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong CĐS. Thời gian tới, lực lượng đoàn viên tiếp tục tập trung vào những nội dung gắn trực tiếp với đời sống bà con, nhất là các chỉ tiêu về an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội; chú trọng hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận các tiện ích số".

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Hiệp hướng dẫn người dân về mô hình Hộp thư số-Lắng nghe dân nói - Ảnh: H.Đ

Học cách lắng nghe dân

CĐS ở Hướng Hiệp không phải câu chuyện riêng của Mặt trận hay Đoàn Thanh niên. Ở các khu dân cư, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân cũng đang góp phần tạo nên một lớp học số gần gũi, nơi những kiến thức về công nghệ được chia sẻ bằng những buổi tuyên truyền tại thôn, bản hay những lần trò chuyện, định hướng tại gia đình với các chủ đề như an toàn trên không gian mạng, công dân số, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương... Qua đó, giúp cho hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân tiếp cận một số tiện ích số, sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm, nhận diện, phòng tránh thông tin xấu độc và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Chị Hồ Thị Thỏa, ở thôn Phú Thiềng, xã Hướng Hiệp cho biết: "Từ các buổi tuyên truyền, các chị em có ý thức hơn trong việc sử dụng mạng an toàn. Hiểu rõ hơn về các hình thức lừa đảo tinh vi thời công nghệ 4.0. Biết cách tận dụng công nghệ số trong bán hàng trực tuyến, kết nối tiêu thụ sản phẩm".

Đoàn Thanh niên cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân - Ảnh: H.Đ

Có thể thấy, mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể, tùy thuộc vào công tác chuyên môn và lợi thế của mình, đã có những cách làm sáng tạo và phù hợp với thực tế để người dân hiểu, sử dụng và giúp ích cho chính cuộc sống của mình. Đáng chú ý, mô hình “Hộp thư số-Lắng nghe dân nói” đang mở thêm một kênh để người dân phản ánh những vấn đề mình quan tâm, đồng thời giúp Mặt trận tiếp nhận thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nhanh hơn.

Không chỉ đưa công nghệ đến gần người dân, Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Hiệp cũng bắt đầu từ việc thay đổi cách làm của chính mình. Những cuộc họp, trao đổi công việc, gửi nhận thông tin, tài liệu... từng bước được thực hiện trên nền tảng số. CĐS vì thế không chỉ nằm ở những ứng dụng hiện đại, nó hiện diện ngay trong cách một cơ quan tổ chức công việc mỗi ngày. Quan trọng hơn, đó là đổi mới cách nghĩ, cách làm để gần dân hơn, hiểu dân hơn, lắng nghe dân tốt hơn và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn, bà Nguyễn Thị Lượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hướng Hiệp cho biết thêm.