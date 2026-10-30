PNJ dự phòng gần 1.700 tỷ đồng cho tổn thất kim cương

Cửa hàng của PNJ. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Ngày 30/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) công bố báo cáo tài chính quý 3/2026. Trong kỳ, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận gộp đạt 609 tỷ đồng, giảm 62%; tương ứng biên lợi nhuận gộp 8,7%, thu hẹp mạnh so với mức 19,8% của quý 3/2025.

PNJ còn “hụt” ở phần doanh thu tài chính khi chỉ đạt gần 5,9 tỷ đồng, giảm gần 80% so với mức 28 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng mạnh, từ mức 30,5 tỷ đồng trong quý 3/2025 lên 82,4 tỷ đồng. Phần lớn là chi phí lãi vay với 80,4 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần YoY.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng được tiết giảm, ở mức 676 tỷ đồng và 193 tỷ đồng; lần lượt giảm 13% và 11% YoY.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 337 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 607 tỷ đồng.

Trừ thuế, công ty lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 496 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm mạnh 36% YoY, đạt 3.383 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 21/10 vừa qua, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. Công ty dự kiến lỗ lớn do trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hơn 80% tài sản là hàng tồn kho với giá gốc 18.855 tỷ đồng, song công ty phải trích lập dự phòng gần 2.230 tỷ đồng nên giá trị ghi nhận chỉ còn hơn 16.600 tỷ đồng.

Trong cơ cấu hàng tồn kho của PNJ, trang sức kim cương và kim cương rời chiếm 5.160 tỷ đồng. Công ty trích lập dự phòng gần 1.700 tỷ đồng cho khoản mục này. Hàng trang sức mua lại có giá trị 1.310 tỷ đồng và doanh nghiệp phải trích lập dự phòng 473 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 1.242 tỷ đồng, tăng gần 720 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) giảm mạnh từ 2.064 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 82,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PNJ tại cuối tháng 9 ở mức 6.927 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay nợ ngắn hạn với 4.321 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng sau 9 tháng.

Vốn chủ sở hữu đạt 13.199 tỷ đồng, gồm gần 5.119 tỷ đồng vốn cổ phần, hơn 4.600 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tại ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, cổ đông PNJ đã thông qua việc hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ kết phiên 30/10 ở giá 15.500 đồng/cp, giảm 3,4% so với phiên trước. Đây là vùng giá thấp nhất của mã này trong 9 năm gần đây, kể từ tháng 4/2017. Mã đã giảm 63% chỉ trong 2 tháng vừa qua, từ vùng giá hơn 40.000 đồng/cp hồi cuối tháng 8.