Phường Phan Rang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 đại biểu

Ngày 30-10, UBND phường Phan Rang tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận 31 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết số 205, ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu cũng được phổ biến Luật Hộ tịch năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, gồm 4 chương, 30 điều. Luật Hộ tịch năm 2026 được ban hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về hộ tịch, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hiện đại hóa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện cho người dân. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thông qua hội nghị nhằm giúp bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức, qua đó phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến Nhân dân bằng những hình thức phù hợp, dễ hiểu, vận động người dân thực hiện đăng ký hộ tịch đầy đủ, đúng thời hạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn phường.