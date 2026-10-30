Nhà sản xuất “Anh trai say hi” lãi gần 250 tỷ đồng trong 9 tháng, có nghìn tỷ gửi ngân hàng

CTCP DatViet VAC Group Holdings - doanh nghiệp đứng sau nhiều chương trình giải trí ăn khách như Anh trai say Hi, Tinh hà say hi, Em xinh say hi, Ca sĩ mặt nạ… vừa công bố kết quả kinh doanh với nhiều tín hiệu tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận gần 2.116 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, mảng nội dung mang về hơn 1.151 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng của khai thác thương mại nghệ sĩ (tăng 43%) và hoạt động khai thác tài sản trí tuệ (IP) tăng 36% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất doanh nghiệp đạt hơn 246 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2026.

Còn tính riêng quý III, doanh thu thuần đạt 749 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 112 tỷ đồng. DatViet VAC dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có nhiều bước chuyển tích cực vào cuối năm.

Trong quý IV, doanh nghiệp dự kiến có 6 đêm concert (trong đó có 5 đêm concert thuộc IP DatViet) với trên 90% doanh thu tài trợ đã được cam kết. Đây cũng là năm thứ hai, đơn vị đưa concert vũ trụ "Say Hi" đến Las Vegas (Mỹ), cùng 1 đêm concert lần đầu tiên tổ chức cho nghệ sĩ tại nước ngoài với dự kiến 15.000 khán giả tham dự.

Nghệ sĩ biểu diễn trong concert Anh trai say hi tại Las Vegas (Mỹ) tháng 7/2025. Ảnh: DatViet VAC.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản DatViet VAC đạt 3.080 tỷ đồng, tăng 61% so với hồi đầu năm (1.905 tỷ đồng). Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản (50%) là khoản tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 1.530 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn có hơn 301 tỷ đồng khoản phải thu về cho vay. Theo thuyết minh BCTC, phần lớn trong số này là cho vay công ty đối tác.

Trong 9 tháng đầu năm nay, DatViet VAC thu về hơn 46 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay, gấp đôi so với cùng kỳ (gần 20 tỷ đồng).

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Chia sẻ tại một sự kiện diễn ra hồi tháng 8, ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch DatViet VAC đã chia sẻ về chiến lược 5 năm tới và hướng đến năm 2035, định hướng của DatViet VAC là "sở hữu thời gian, tâm tưởng và mở ví người tiêu dùng qua đầu tư all-in vào tài năng rất trẻ và đương thời để ưu hoá khả năng thương mại tài sản trí tuệ (IP)".

Chủ tịch Đinh Bá Thành cũng muốn Việt hoá thế giới. Tức là biến nội dung thành nhu cầu văn hóa, để khán giả trên toàn cầu có thể thưởng thức và tương tác mỗi ngày. Nền tảng của chiến lược này là các sáng tạo nguyên bản và sức hút của văn hóa Việt Nam. Theo ông, đây là hướng đi thịnh hành ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc. DatViet VAC muốn làm được điều tương tự.

Chiến lược thứ hai là doanh nghiệp muốn ứng dụng AI, xem đây là lớp trí tuệ lõi, nâng cao khả năng dự đoán, phân tích hiệu quả trước khi quyết định đầu tư IP.

Chiến lược thứ ba là V-Culture, ông Thành cho rằng như ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp nội dung phải là động lực phát triển mới và là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế vĩ mô. V-Culture là trải nghiệm tiêu dùng đa giác quan, đa nền tảng và đa tầng liên ngành của công nghiệp văn hóa. DatVietVAC điều hướng nội dung và IP toàn diện để đưa vào các lĩnh vực tiêu dùng như F&B, du lịch văn hóa, thời trang, beauty, accessories, phim ảnh, game, anime…

DatViet VAC Group Holdings được thành lập năm 2019, kế thừa nền tảng hoạt động của các công ty thành viên trong hệ sinh thái DatViet VAC từ năm 1993. Giai đoạn 2023-2025, DatViet VAC tổ chức 13 concert với hơn 300.000 vé được tiêu thụ. Công ty sở hữu hệ sinh thái phân phối với 270 triệu người theo dõi, 67 tỷ lượt xem và nghe, khai thác thương mại trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) và khai thác tài sản trí tuệ (IP). Một số nghệ sĩ mà công ty đang quản lý có thể kể đến như HIEUTHUHAI, Bùi Trường Linh, Quang Hùng MasterD, Dương Domic...