Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/10/2026

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Không được "nhận cọc" khi dự án chưa đủ điều kiện bán: Sáng 30/10, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, giải trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, dự án bất động sản phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định trước khi nhận đặt cọc; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện quy định bảo vệ người mua nhà và minh bạch thị trường.

2. Thu gần 3.200 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc: Sau hơn 7 tháng triển khai thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, tính đến hết ngày 12/10/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tại 15/18 dự án thành phần, với tổng lưu lượng gần 34 triệu lượt phương tiện. Số tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc đã thu, nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 3.168 tỷ đồng.

3. Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Hợp lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số: Khép lại sau bốn ngày, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 ghi dấu bằng việc công bố 12 dự án đầu tư trọng điểm, 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Từ kỳ vọng của doanh nghiệp về vốn, công nghệ đến những gợi mở chính sách và cam kết hành động của Chính phủ, thành phố, diễn đàn đặt ra yêu cầu hợp lực để chuyển các kết nối thành kết quả cụ thể, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

4. Mở lối cho dự án bất động sản đình trệ, tăng phân cấp quản lý: Ngày 30/10, bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, các đại biểu đã đề xuất tăng quyền tự thỏa thuận trong giao dịch, tạo điều kiện chuyển nhượng dự án gặp khó khăn và quy định rõ trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp xã khi góp ý sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) đề nghị cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh theo hướng tăng quyền tự do hợp đồng, cho phép ký hợp đồng thuê, thuê lại ngay từ giai đoạn công trình đang xây dựng nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý về đất đai, quy hoạch và giấy phép xây dựng; mức đặt cọc, tiến độ thanh toán do các bên thỏa thuận, phù hợp với quy định pháp luật.

Quầy làm thủ tục đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

5. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo gửi UBND thành phố Đồng Nai về thời gian đưa Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào khai thác thương mại. Tại văn bản này, ACV thông báo dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

6. TP Hồ Chí Minh mở thêm kênh huy động vốn quốc tế cho hạ tầng qua VIFC: Tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Cơ chế này được kỳ vọng mở thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời tạo cơ sở phát triển thị trường trái phiếu quốc tế tại thành phố.

7. Chứng khoán kết thúc tháng 10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 14 điểm: Thị trường chứng khoán khép lại tháng 10/2026 với phiên giảm điểm trên diện rộng. Áp lực bán gia tăng tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm gần 14 điểm, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng 635 tỷ đồng trên sàn HOSE. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,80%, xuống 1.741,62 điểm. Tính chung cả tháng 10, chỉ số giảm khoảng 27 điểm so với mức 1.768 điểm cuối tháng 9.

8. Thông qua Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Tại kỳ họp thứ sáu sáng 30/10, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, dân số dự kiến hơn 27 triệu người vào năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính TP Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

9. Khởi công xây dựng tổ hợp du lịch trên 16.200 tỷ đồng tại Quảng Trị: Sáng 30/10, tại tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, với tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng hình thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

10. Hưng Yên đón thêm dự án công nghiệp công nghệ cao từ Đan Mạch: Sáng 30/10, tại Khu công nghiệp Sông Trà (tỉnh Hưng Yên), Nhà máy may Spectre 2 Hưng Yên (thuộc Tập đoàn Spectre, Đan Mạch) đã được khánh thành. Nhà máy May Spectre 2 Hưng Yên là nhà máy thứ tư của Tập đoàn Spectre tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai tại Hưng Yên. Nhà máy sử dụng công nghệ cao, chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả và trách nhiệm với môi trường. Nhà máy đạt chứng nhận LEED Gold –tiêu chuẩn hàng đầu về thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhà máy dự kiến giúp giảm khoảng 1.600 tấn khí thải CO₂ mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Toàn cảnh Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải. Ảnh: TTXVN phát

11. Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải ba năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU: Ngày 30/10, Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TP Hồ Chí Minh) đón TEU hàng hóa xuất nhập khẩu thứ 1 triệu trong năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cảng đạt cột mốc sản lượng này. Sự kiện diễn ra trong quá trình khai thác tàu CSCL BOHAI SEA, thuộc tuyến dịch vụ AAC của hãng tàu COSCO SHIPPING. Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đây là dấu mốc khẳng định năng lực khai thác và vị thế của Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) trong chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế. Sau 11 năm xây dựng và phát triển, cảng đạt tổng sản lượng hàng hóa thông qua gần 8 triệu TEU; năng suất giải phóng tàu lập kỷ lục 168,8 container/giờ, chiếm gần 18% thị phần khai thác cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.