Nhựa Tân Đại Hưng bị phạt vì 'vênh' số liệu lợi nhuận hơn 4 tỷ đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) và Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình do vi phạm quy định về công bố thông tin và phân phối trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, theo Quyết định số 656 CTCP Nhựa Tân Đại Hưng bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST).

Theo cơ quan quản lý, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 Nhựa Tân Đại Hưng công bố LNST năm 2025 đạt 11,87 tỷ đồng. Tuy nhiên tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, chỉ tiêu này còn 7,84 tỷ đồng. Chênh lệch giữa số liệu công bố ban đầu và số liệu kiểm toán là 4,03 tỷ đồng.

Nhựa Tân Đại Hưng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt 150 triệu đồng sau khi công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 cao hơn số liệu kiểm toán 4 tỷ đồng (Ảnh: TPC).

Tương tự, tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 doanh nghiệp cũng công bố LNST năm 2025 ở mức 11,87 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán ghi nhận 7,84 tỷ đồng.

Với hành vi công bố thông tin sai lệch, Nhựa Tân Đại Hưng bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 156 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 306. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc cải chính thông tin theo quy định.

Cũng trong đợt này, theo Quyết định số 655 Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình bị xử phạt tổng cộng 155 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 77,5 triệu đồng do thực hiện phân phối trái phiếu riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Sai phạm liên quan đến việc phân phối trái phiếu thuộc hai đợt phát hành gồm: mã AHBCH2328001 có ngày phát hành đợt đầu tiên là 29/12/2023 và mã AHBCH2429001 có ngày phát hành đợt cuối cùng là 30/9/2024.

Ngoài ra, Aqua City Hòa Bình bị phạt thêm 77,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định về lãi suất thực tế áp dụng cho kỳ tính lãi.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, thời hạn công bố thông tin theo quy định là ngày 26/6/2026, nhưng doanh nghiệp đến ngày 10/7/2026 mới thực hiện công bố thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Aqua City Hòa Bình là 155 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm nêu trên.