Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng đãi ngộ gắn với hiệu quả công việc của cán bộ cấp xã

Đại biểu Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu chiều 30/10. Nguồn: Media Quốc hội

Chiều 30/10, thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Thị Thu Phước, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã là cần thiết, song cần đi đôi với đổi mới cách đánh giá, sử dụng cán bộ.

Đánh giá lãnh đạo bằng hiệu quả tháo gỡ vướng mắc

Theo bà Trần Thị Thu Phước, sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố giảm hơn 46%, địa bàn quản lý của mỗi xã rộng hơn, trong khi nhiều thủ tục hành chính tiếp tục được phân cấp về cơ sở. Khối lượng công việc và trách nhiệm của cán bộ xã vì vậy ngày càng tăng.

Tuy nhiên, tăng thu nhập mới giải quyết một phần vấn đề. Điều người dân quan tâm là thủ tục có được xử lý nhanh, công việc có được giải quyết dứt điểm và thái độ phục vụ có cải thiện hay không.

Chiều 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội

"Nếu đãi ngộ tăng nhưng cơ chế đánh giá vẫn bình quân, cào bằng, khó tạo động lực cho người làm tốt và cũng chưa đủ sức buộc người làm chưa tốt phải thay đổi", nữ đại biểu nói.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu gắn một phần thu nhập tăng thêm với kết quả công việc có thể đo lường, như tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và số vụ việc được xử lý dứt điểm tại xã. Các tiêu chí cần rõ ràng, phù hợp đặc thù từng địa bàn, tránh chạy theo thành tích hoặc phát sinh thêm thủ tục đánh giá hình thức.

Bên cạnh thu nhập, cán bộ làm tốt cần được ưu tiên đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Bà cũng đề nghị tăng cường luân chuyển cán bộ hai chiều giữa cấp tỉnh và cấp xã nhằm nâng cao năng lực, giữ chân người giỏi ở cơ sở.

Về trách nhiệm người đứng đầu, nữ đại biểu tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần quy định rõ việc đi cơ sở, thời hạn xử lý và trách nhiệm trả lời các kiến nghị. Hiệu quả lãnh đạo phải được đánh giá bằng số vướng mắc được tháo gỡ, thay vì chỉ tính số lần xuống địa phương.

Đề nghị bổ sung phụ cấp cho viên chức cấp xã

Cùng thảo luận về chính sách đối với lực lượng làm việc ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (tỉnh Vĩnh Long) đề nghị Chính phủ xây dựng chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Theo bà, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính mà còn trực tiếp tổ chức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và cung ứng dịch vụ công.

Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm nhiệm nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường; quản lý, duy tu công trình và cung cấp dịch vụ công cộng.

Đây là lực lượng trực tiếp phục vụ người dân, song nhiều người đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao trong điều kiện làm việc còn khó khăn. Họ cũng phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại biểu cho biết, các đơn vị sự nghiệp công lập này, nhất là ở cấp xã, hầu như chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, không có nguồn thu để cải thiện thu nhập cho viên chức.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (tỉnh Vĩnh Long)

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Yến Nhi, phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh từ 25% lên 55%, còn viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã chưa thuộc đối tượng hưởng chế độ này.

Một số vị trí viên chức có yêu cầu về trình độ chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và khối lượng công việc không kém cán bộ, công chức. Họ cũng trực tiếp phục vụ người dân, chịu áp lực về tiến độ và chất lượng công việc.

"Khác nhau về vị trí pháp lý và chế độ quản lý không có nghĩa là có thể bỏ qua yêu cầu về công bằng, hợp lý trong chính sách đãi ngộ", nữ đại biểu nói.

Theo đại biểu, nếu chưa xem xét đầy đủ chính sách đối với các nhóm có trách nhiệm và điều kiện làm việc tương đồng, tâm tư có thể phát sinh, ảnh hưởng đến động lực làm việc, khả năng giữ chân người có chuyên môn và việc bố trí nhân sự ở cấp xã.

Từ thực tế này, bà kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế phụ cấp, hỗ trợ phù hợp với viên chức cấp xã. Trước mắt, cần đánh giá khả năng áp dụng phụ cấp đặc thù hoặc khoản hỗ trợ đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao và trực tiếp phục vụ người dân.

Chính sách cần căn cứ vào tính chất công việc, mức độ trách nhiệm, thu nhập hiện có và khả năng cân đối ngân sách; đồng thời xác định rõ đối tượng, điều kiện và mức hưởng.

Khi xây dựng, triển khai đề án cải cách chính sách tiền lương, đại biểu đề nghị đánh giá đồng thời chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức cấp xã, trên cơ sở đối chiếu vị trí việc làm, trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Những vị trí có tính chất công việc tương đương cần được nghiên cứu phương án bảo đảm tương quan thu nhập hợp lý.

Bà cũng cho rằng tiền lương, phụ cấp cần đi đôi với hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Những địa bàn khó khăn, dân số đông hoặc có nhu cầu dịch vụ công lớn cần được hỗ trợ phù hợp với thực tế.

"Điều cần hướng tới không phải là áp dụng một mức phụ cấp giống nhau cho mọi đối tượng, mà là xây dựng cơ chế đãi ngộ công bằng, có căn cứ, phản ánh đúng giá trị công việc, trách nhiệm và đóng góp của từng nhóm", nữ đại biểu tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.