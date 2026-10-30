Đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Quang cảnh hội nghị.

Sáng ngày 30/10/2026, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Hội nghị được kết nối từ Hội trường Công an tỉnh đến 129 điểm cầu Công an xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, với sự tham dự của hơn 7.360 đại biểu.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng rộng khắp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Vì vậy, việc quan tâm, chăm lo chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội cho lực lượng này có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với những đóng góp, tinh thần trách nhiệm của các thành viên.

Đặc biệt, ngày 28/7/2026, HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo mức đóng của đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đối với người chưa có thẻ BHYT; hỗ trợ 70% chi phí đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, hiện mới có trên 3.000 thành viên tham gia BHXH, BHYT, tương đương gần 50% tổng số thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điều này cho thấy vẫn còn một bộ phận không nhỏ thành viên chưa tham gia hoặc chưa tiếp cận đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, nâng cao nhận thức và vận động các thành viên chủ động tham gia BHXH, BHYT là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi trước mắt cũng như lâu dài.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng Tham mưu chủ trì, hướng dẫn Công an các xã, phường rà soát số thành viên chưa tham gia BHXH, BHYT để tiếp tục tuyên truyền, vận động; đồng thời đặt mục tiêu phấn đấu 100% thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia BHYT, BHXH trong năm 2026. Đồng chí cũng đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Đồng chí Hoàng Thị Thoa, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh Ninh Bình trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên BHXH tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; các quy định về hỗ trợ chi phí đóng BHYT, BHXH tự nguyện đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Trong đó, nội dung tuyên truyền chú trọng làm rõ các quy định về mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện, phương thức đóng, quyền lợi hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến chính sách BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH tự nguyện; giới thiệu những tiện ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Thông qua hoạt động trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, các đại biểu có thêm thông tin để hiểu đúng, đầy đủ về chính sách, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; từ đó có thể tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên trong lực lượng và người dân tại địa bàn.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh cùng tinh thần chủ động của mỗi thành viên lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, mục tiêu nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, tiến tới 100% thành viên được thụ hưởng chính sách trong năm 2026 sẽ có thêm điều kiện để hiện thực hóa. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin và động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.