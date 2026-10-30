Sợi Thế Kỷ kéo dài chuỗi thua lỗ khi vận hành nhà máy mới

Công ty CP Sợi Thế Kỷ vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận doanh thu thuần tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 404 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đảo chiều với khoản lỗ 34,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 10,3 tỷ đồng.

Kết quả này đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp Sợi Thế Kỷ báo lỗ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 1.067 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,7% so với cùng kỳ, báo lỗ hơn 110 tỷ đồng, trái ngược so với khoản lãi 39,4 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Bức tranh kinh doanh ảm đạm của Sợi Thế Kỷ diễn ra trong bối cảnh nhà máy Unitex đi vào hoạt động, trái ngược với kỳ vọng đưa nhà máy trở thành động lực tăng trưởng mới.

Áp lực gia tăng khi mở rộng đầu tư

Nhà máy Unitex được Sợi Thế Kỷ khởi động đầu tư từ năm 2021, với tổng vốn đầu tư dự kiến 120 triệu USD, công suất thiết kế toàn dự án 60.000 tấn sợi/năm, trong đó giai đoạn 1 đạt công suất 36.000 tấn sợi/năm.

Trải qua quá trình dài với nhiều lần đình trệ, chậm tiến độ do dảnh hưởng của dịch bệnh, vướng mắc pháp lý, đến quý IV/2025, Sợi Thế Kỷ chính thức hoàn thành giai đoạn 1 Nhà máy Unitex và đưa vào vận hành từ năm 2026.

Việc vận hành nhà máy Unitex được kỳ vọng rất lớn, trong bối cảnh 50% nguyên liệu sợi phục vụ dệt may của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế diễn ra không như kỳ vọng, khi chi phí tăng cao, giá bán thấp, đơn hàng không ổn định khiến Sợi Thế Kỷ gặp nhiều khó khăn.

Sợi Thế Kỷ khánh thành nhà máy Unitex vào cuối năm 2025. Ảnh: DN.

Trong đó, chi phí lãi vay là gánh nặng lớn. Tính đến hết quý III/2026, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 2.248 tỷ đồng nợ vay, tương đương với 58% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đa số, khoảng 1.370 tỷ đồng.

Với số nợ này, chi phí lãi vay của công ty lên tới 53,4 tỷ đồng, cao gấp 4,3 lần so với cùng kỳ 2025. 9 tháng đầu năm, Sợi Thế Kỷ phải trả 148,3 tỷ đồng lãi vay, tăng gấp 5,3 lần 9 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý của Sợi Thế Kỷ cũng tăng khoảng 52% so với cùng kỳ, lên 61,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, chủ yếu đến từ việc đưa Unitex vào vận hành.

Loạt áp lực diễn ra khi ngành sợi đang gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc khiến đơn hàng không ổn định, khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí dừng máy, cộng với khấu hao của nhà máy Unitex sau khi việc vốn hóa chi phí chấm dứt.

Hệ quả, Sợi Thế Kỷ ghi nhận giá vốn hàng bán tăng mạnh, biên lợi nhuận gộp giảm xuống 10,7% trong quý III/2026, so với mức 22,9% cùng kỳ.

Tóm lại, việc đưa Unitex vào vận hành đưa Sợi Thế Kỷ vào tình cảnh phải gánh toán bộ chi phí khấu hao, lãi vay, trong khi hiệu suất hoạt động của nhà máy chưa được tối ưu.

Việc doanh thu chỉ tăng 3,7% trong 9 tháng đầu năm dù tổng công suất thiết kế của doanh nghiệp tăng tới gần 57% khi Unitex vận hành cũng thể hiện sự “hụt hơi” kể trên.

Khó khăn có thể kéo dài

Chứng khoán Mirae Asset từng dự báo, sản lượng tiêu thụ của Sợi Thế Kỷ chỉ đạt 32.000 tấn, tức chưa tới 1/3 tổng công suất thiết kế. Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp cần tiêu thụ thêm 11.800 tấn sợi để đạt được kết quả như dự báo, tức cao gấp rưỡi so với sản lượng quý III/2026.

Ngành sợi gặp khó khiến Sợi Thế Kỷ gặp áp lực phải đảm bảo công suất cho nhà máy mới. Ảnh: DN.

Điều này là rất khó, kể cả cuối năm là giai đoạn cao điểm của ngành sợi nói riêng và dệt may nói chung, trong bối cảnh ngày càng nhiều khó khăn đặt ra cho Sợi Thế Kỷ vào quý cuối năm.

Cụ thể, việc sản xuất sợi phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu hóa dầu. Do đó, giá dầu tăng gây áp lực đáng kể với chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất sợi.

Trong bối cảnh đó, Sợi Thế Kỷ không có nhiều dư địa để chuyển chi phí vào giá bán bởi tình trạng dư cung sợi và sự cạnh tranh gay gắt đến từ thị trường Trung Quốc, đặc biệt khi các nhà máy dệt sợi tại Trung Quốc đang tiếp tục phục hồi công suất.

Do đó, áp lực có thể khiến nhà máy Unitex của Sợi Thế Kỷ không thể hoạt động hết công suất trong quý IV/2026 cũng như trong giai đoạn tới. Doanh nghiệp vẫn phải gồng gánh bài toán chi phí gia tăng và khả năng chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận trong bối cảnh đưa nhà máy mới vào vận hành.

Theo Chứng khoán Vietcap, lợi nhuận của Sợi Thế Kỷ chỉ có thể quay trở lại nếu doanh nghiệp đảm bảo đủ đơn hàng và hiệu suất hoạt động cho nhà máy Unitex. Như vậy, còn một chặng đường dài để doanh nghiệp 26 năm tuổi này có thể thực sự biến khoản đầu tư mới thành vũ khí chiến lược đem lại sự tăng trưởng dài hạn đúng như kỳ vọng.