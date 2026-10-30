Bắc Ninh tổ chức tập huấn về chuyển đổi số

Tại điểm cầu chính, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS Thành phố Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, công tác CĐS trong các cơ quan Đảng không chỉ là một giải pháp kỹ thuật thông thường, mà chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính cấp bách nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong kỷ nguyên số.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày chuyên đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc hành chính và chuyên môn"

Đồng chí yêu cầu toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn chặt những kiến thức lý luận được truyền đạt với thực tiễn triển khai công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề thứ nhất là “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc hành chính và chuyên môn” do đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp trình bày và hướng dẫn. Chuyên đề cung cấp các kiến thức thiết thực về cách thức khai thác các công cụ trợ lý ảo thông minh, phương pháp xây dựng cấu trúc câu lệnh (prompt) chuẩn xác để tối ưu hóa hiệu suất soạn thảo văn bản, tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu, đồng thời phổ biến các nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo đảm bảo an toàn, bảo mật và có trách nhiệm.

Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) Đỗ Công Anh truyền đạt với Hội nghị Chuyên đề 2 một số nội dung về chuyển đổi số trong cơ quan Đảng

Chuyên đề thứ hai về "Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng" do Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) trình bày. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ những tư tưởng cốt lõi và quan điểm chỉ đạo lớn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW, cùng với việc quán triệt Khung Kiến trúc số phiên bản 1.0 nhằm định hướng thống nhất hạ tầng công nghệ và quy trình nghiệp vụ cho toàn hệ thống chính trị.

Đại úy Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia - Cục A05 (Bộ Công an) truyền đạt Chuyên đề 3 một số nội dung công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong Hệ thống chính trị

Chuyên đề thứ ba về "Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị” do báo cáo viên đến từ Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) truyền đạt. Chuyên đề đã phân tích sâu sắc về những thách thức hiện hữu trong không gian mạng, các nguy cơ lộ lọt thông tin mật, đồng thời hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng ngừa, quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt theo Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn dữ liệu nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương cảm ơn các chuyên gia, báo cáo viên từ Văn phòng Trung ương Đảng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm thiết thực. Đồng chí khẳng định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng tham mưu trong các cơ quan đảng. Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm và hiệu quả thực chất.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác CĐS trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu về đổi mới sáng tạo và CĐS, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.