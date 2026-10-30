Lợi nhuận thụt lùi, thu nhập nhiều lãnh đạo Phân bón Bình Điền vẫn tăng gấp đôi

Theo báo cáo tài chính, quý III/2026, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.051 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, giá vốn bán hàng trong quý tăng từ 1.839 tỷ đồng lên 2.673 tỷ đồng, tăng khoảng 46%. Cùng với đó, chi phí bán hàng trong quý tăng 132% lên 185 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong quý đạt 379 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên khoảng 12%, so với 11% cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 73 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của BFC đạt gần 267 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh minh họa).

Theo giải trình từ doanh nghiệp, trong quý III, thị trường phân bón gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu diễn biến phức tạp. Vì vậy, BFC đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng, giúp cho sản lượng bán ra trong quý III vẫn tăng trưởng 36% so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy doanh thu tăng mạnh trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BFC đạt hơn 8.095 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với mức 8.148 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 74% mục tiêu doanh thu cả năm.

Trong đó, doanh thu trong nước đạt 6.533 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 6.511 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu xuất khẩu giảm từ gần 1.637 tỷ đồng xuống còn 1.562 tỷ đồng. Dù doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận gộp 9 tháng vẫn tăng lên 1.035 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với đầu năm, chi phí tài chính tăng mạnh, từ 46 tỷ đồng lên gần 103 tỷ đồng, tăng khoảng 122%. Riêng chi phí lãi vay tăng từ 31 lên gần 82 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của BFC đạt 267 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. BFC cho biết nguyên nhân chính là do ảnh hưởng từ kết quả kém tích cực trong quý II.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt gần 4.407 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với đầu năm. Chủ yếu là do tài sản ngắn hạn tăng từ 3.314 tỷ đồng lên 3.784 tỷ đồng, tương đương tăng 14,2%. Nổi bật nhất là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Cuối kỳ, khoản mục này đạt 1.128 tỷ đồng, so với 674 tỷ đồng đầu năm, tăng đến 67%. Tính trên tổng tài sản, phải thu khách hàng hiện chiếm đến khoảng 26%.

Trong đó, toàn bộ khoản phải thu khách hàng được ghi nhận tại nhóm khách hàng không phải bên liên quan, lớn nhất là khoản phải thu từ Công ty TNHH Yetak - Cambodia với 231 tỷ đồng và khoản phải thu Công ty TNHH Vận tải Phân bón Tuấn Vũ 67,8 tỷ đồng. Còn lại là các khách hàng khác với khoảng 829 tỷ đồng.

Một khoản mục lớn khác trong tài sản ngắn hạn nằm ở hàng tồn kho, đạt gần 2.233 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Do chỉ giảm nhẹ so với đầu năm, hàng tồn kho vẫn chiếm hơn một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, nguyên liệu và vật liệu có giá trị khoảng 1.507 tỷ đồng và sản phẩm đạt gần 580 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9 đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Gần như toàn bộ số nợ này là nợ ngắn hạn, với giá trị gần 2.742 tỷ đồng. Đặc biệt, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ khoảng 1.368 tỷ đồng lên 1.612 tỷ đồng, tăng gần 18%. Đây là khoản nợ có giá trị lớn nhất trong cơ cấu nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chi phí phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng lên 442 tỷ đồng. Dù vậy, thuyết minh báo cáo cho biết tại thời điểm cuối kỳ doanh nghiệp không có khoản nợ quá hạn chưa thanh toán với nhà cung cấp.

Mặc dù kết quả kinh doanh 9 tháng đi xuống so với năm 2025, khoản chi dành cho các thành viên lãnh đạo BFC lại tăng lên đáng kể. Cụ thể, tổng thu nhập của Hội đồng quản trị 9 tháng năm 2026 đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Thu nhập của các thành viên chủ chốt Phân bón Bình Điền 9 tháng đầu năm 2025 và năm 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Trong đó, ông Ngô Văn Đông - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhận về khoản thu nhập cao nhất với 1,2 tỷ đồng, tăng 102%, kế tiếp đó là ông Phan Văn Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc được nhận khoảng 1 tỷ đồng, tăng 103%.

Ngoài HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng ghi nhận thu nhập đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ông Võ Văn Phu - Phó Tổng giám đốc, nhận về khoản thu nhập cao nhất trong Ban với 954 triệu đồng qua 3 quý.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) có tiền thân là Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam. Từ năm 1991, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu phân bón Đầu Trâu, từng bước mở rộng thị trường. Năm 2003, công ty được thành lập độc lập và đến ngày 1/2/2011 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Cổ phiếu BFC niêm yết trên HoSE từ ngày 7/10/2015. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu phân bón, cùng các sản phẩm, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.