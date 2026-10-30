Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sắp được hỗ trợ tới 200 triệu đồng bán hàng online

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) phối hợp với TikTok, eComDX, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và DAKE MCN triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia TMĐT, với gói hỗ trợ có tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng cho mỗi đơn vị tham gia.

Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, nâng cao năng lực kinh doanh số, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

kkỹ năng vận hành gian hàng, sản xuất nội dung số, quảng cáo và chi phí tiếp cận khách hàng khiến nhiều sản phẩm có chất lượng chưa khai thác được hết tiềm năng thị trường.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026–2030”, góp phần cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (eComDx), Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương, cho biết: “Mặc dù thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường, không ít doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tại các địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai hoạt động kinh doanh trực tuyến”.

Theo ông Tuấn, những hạn chế về nguồn nhân lực, kỹ năng vận hành gian hàng, sản xuất nội dung số, quảng cáo và chi phí tiếp cận khách hàng khiến nhiều sản phẩm có chất lượng chưa khai thác được hết tiềm năng thị trường.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề và hàng hóa do doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh sản xuất thường có lợi thế về chất lượng, bản sắc địa phương nhưng còn hạn chế về khả năng quảng bá, xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối.

Việc hỗ trợ các đơn vị này tham gia thương mại điện tử không chỉ giúp mở rộng kênh tiêu thụ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh và từng bước hình thành năng lực cạnh tranh trên môi trường số.

Gói hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia chương trình trước ngày 31/12/2026 có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng/đơn vị từ TikTok Shop. Gói hỗ trợ bao gồm chương trình miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày, các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ mùa mua sắm cuối năm dành cho nhà bán hàng mới gia nhập nền tảng.

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (SYS Việt Nam), các đơn vị tham gia sẽ được hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến, đăng ký và thiết lập gian hàng TikTok Shop, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, hình ảnh, nội dung giới thiệu, đồng thời được đào tạo các kỹ năng sản xuất video ngắn, livestream bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị hoạt động thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến huy động hệ sinh thái các nhà sáng tạo nội dung, KOC, đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các nguồn lực quảng bá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy doanh số trong giai đoạn đầu tham gia thị trường.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn được hướng dẫn ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, biên tập video, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả kinh doanh. Việc ứng dụng AI được kỳ vọng giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ giảm chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian và từng bước chủ động triển khai hoạt động bán hàng trên môi trường số.

Giá trị hỗ trợ cụ thể sẽ được xác định căn cứ vào nhu cầu, năng lực của từng đơn vị và kết quả xét duyệt theo chính sách chương trình. Gói hỗ trợ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ, công cụ, đào tạo, tư vấn và nguồn lực xúc tiến thương mại, ngân sách quảng cáo, voucher giảm giá, miễn phí sàn...

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng/đơn vị từ TikTok Shop.

Để tiếp cận rộng rãi và đúng đối tượng, chương trình sẽ có sự tham gia phối hợp của hệ thống Sở Công Thương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố cùng các tổ chức xúc tiến thương mại trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận nhu cầu và giới thiệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo, thiết lập gian hàng TikTok Shop và tiếp cận gói hỗ trợ có thể đăng ký thông qua các đầu mối phối hợp tại địa phương sau khi chương trình được triển khai chính thức.

Khác với những chương trình đào tạo thương mại điện tử chỉ tập trung vào phổ biến kiến thức, chương trình lần này được định hướng triển khai theo mô hình hỗ trợ thực chiến, gắn đào tạo với hoạt động kinh doanh và lấy kết quả vận hành làm thước đo hiệu quả.

Sau khi được tiếp nhận và đánh giá điều kiện tham gia, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thiết lập gian hàng TikTok Shop, chuẩn hóa danh mục sản phẩm và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Tiếp đó, các đơn vị được đào tạo thực hành sản xuất nội dung, xây dựng kênh TikTok, tổ chức livestream, triển khai tiếp thị liên kết và tiếp cận các giải pháp quảng bá sản phẩm. Trong quá trình triển khai, đội ngũ chuyên môn của chương trình sẽ phối hợp tư vấn, theo dõi kết quả và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh điều chỉnh phương án kinh doanh.

Hiệu quả chương trình không chỉ được đánh giá qua số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hay số gian hàng được thiết lập, mà còn thông qua khả năng phát sinh đơn hàng, duy trì doanh thu, phát triển khách hàng và năng lực tự vận hành sau giai đoạn hỗ trợ.

Đây được xem là yếu tố quan trọng để thương mại điện tử thực sự trở thành một kênh kinh doanh lâu dài, đóng góp vào tăng trưởng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá thương hiệu.