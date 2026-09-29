Để mắc ca vươn xa - Kỳ 2: Tiếp sức phát triển

(Tiếp theo kỳ trước)

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân khối 19, phường Kỳ Lừa trồng cây mắc ca

Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung, trong đó có cây mắc ca, các cấp, ngành đã triển khai các nghị quyết then chốt mang tính chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030.

Triển khai nghị quyết then chốt

Để tập trung phát triển cây mắc ca, ngay từ đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp cụ thể. Trong đó có việc triển khai thực hiện các nghị quyết phát triển nông nghiệp mang tính đột phá, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp tỉnh cho biết: Tỉnh đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung, trong đó có cây mắc ca. Nổi bật như việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết then chốt mang tính chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là Nghị quyết số 24 ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, chế biến, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mắc ca...

Theo đó, tại Nghị quyết số 24 nêu rõ mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh phát triển vùng sản xuất hàng hóa các loại sản phẩm chủ lực, có thế mạnh cạnh tranh, hướng tới xuất khẩu, trong đó có vùng mắc ca từ 6.000 - 8.000 ha cùng nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp quan trọng khác. Nghị quyết nêu lên 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Còn Nghị quyết 02/2026 quy định: Hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca, không quá 30 triệu đồng/ha. Ngoài ra, nghị quyết còn quy định một số chính sách hỗ trợ khác như: Hỗ trợ 100% lãi suất trong hạn mức vốn vay của tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư vay để triển khai dự án/phương án đầu tư kinh doanh, kinh phí hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án hoặc phương án đầu tư kinh doanh; hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và trang bị thiết bị (trước thuế), không quá 5 tỷ đồng/dự án xây dựng cơ sở sản xuất chế biến nông, lâm sản trong danh mục cây trồng, vật nuôi chủ lực kèm theo nghị quyết;...

Có thể thấy, việc ban hành Nghị quyết 24 và Nghị quyết 02 mang tính then chốt, bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp của tỉnh nói chung, trong đó có phát triển cây mắc ca. Các chính sách hỗ trợ tại nghị quyết thể hiện rõ nét sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước nhằm đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển.

Để thực hiện các nghị quyết trên, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; 100% các xã, phường trên địa bàn tỉnh thành lập ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp cấp xã và ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ. Các kế hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm gắn với giải pháp triển khai cụ thể; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn tham mưu liên quan...

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa cùng các lực lượng hỗ trợ người dân trồng cây mắc ca

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên; thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm phối hợp thực hiện đồng bộ Nghị quyết 02 và Nghị quyết 24; tổ chức hội nghị tập huấn, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trồng, chế biến mắc ca; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết trực tiếp tại cơ sở...

Đồng thời, các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng, mạng xã hội cũng như lồng ghép tại các chương trình hội họp, sinh hoạt... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên và người dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, chủ động tiếp cận và thụ hưởng hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh...

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan, các xã, phường trên địa bàn nhanh chóng bắt tay vào triển khai nội dung cụ thể.

Cơ sở vào cuộc

Như đã nêu trên, ngay khi các nghị quyết hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp được ban hành, 100% xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp tại Nghị quyết 24 và Nghị quyết 02, trong đó có phát triển cây mắc ca trên địa bàn. Không dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo, các xã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các giải pháp cụ thể.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Văn Lãng cho biết: Xã Văn Lãng có nhiều điều kiện để phát triển cây mắc ca. Nhận thấy được những tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, người dân trên địa bàn xã đã trồng được gần 39 ha cây mắc ca, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 5,5 ha. Để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp tại Nghị quyết 24 và Nghị quyết 02, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức 3 cuộc tập huấn với các nội dung liên quan đến việc tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; hướng dẫn thành lập 1 hợp tác xã mắc ca nhằm phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm; giao phòng chuyên môn tập huấn, hướng dẫn các hộ dân quy trình chăm sóc, lựa chọn giống phù hợp, kỹ thuật trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật...

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phường Kỳ Lừa tiếp nhận, vận chuyển cây Mắc ca

Tương tự, phường Kỳ Lừa cũng đã triển khai những nội dung công việc cụ thể để phát triển cây mắc ca. Bà Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Bên cạnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung phát triển nông nghiệp, giữa tháng 9/2026, UBND phường tổ chức ra quân hỗ trợ người dân trồng cây mắc ca. Theo đó, UBND phường huy động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, tổ chức hội, đoàn thể trực tiếp đến các hộ dân tại khối 19 để hỗ trợ trồng cây mắc ca. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc mắc ca cũng như tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Sau 5 tháng thực hiện Nghị quyết 02, toàn tỉnh có 283 tổ chức/cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng vốn đăng ký vay gần 164 tỷ đồng, UBND cấp xã đã phê duyệt cho 52 tổ chức/cá nhân với tổng kinh phí trên 21,5 tỷ đồng; 868 tổ chức/cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca, dẻ, hồng giòn với diện tích gần 610 ha; UBND cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 370 tổ chức, cá nhân với diện tích trên 365 ha (đã triển khai mua cây giống và trồng mới được trên 103,5 ha cây mắc ca tại 21 xã)...

Cùng với 2 phường, xã nêu trên, thực hiện 2 nghị quyết kể trên, các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh cũng nhanh chóng bắt tay vào triển khai những nội dung công việc cụ thể để phát triển cây mắc ca. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển mắc ca; định hướng vùng trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc; tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả sau 5 tháng thực hiện Nghị quyết 02, toàn tỉnh có 283 tổ chức/cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng vốn đăng ký vay gần 164 tỷ đồng, UBND cấp xã đã phê duyệt cho 52 tổ chức/cá nhân với tổng kinh phí trên 21,5 tỷ đồng; 868 tổ chức/cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca, dẻ, hồng giòn với diện tích gần 610 ha; UBND cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 370 tổ chức, cá nhân với diện tích trên 365 ha (đã triển khai mua cây giống và trồng mới được trên 103,5 ha cây mắc ca tại 21 xã)...

Sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện, từ kết quả bước đầu nêu trên có thể thấy, Nghị quyết 24 và Nghị quyết 02 đã tạo một nguồn xung lực mới để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, trong đó nổi bật chính là cây mắc ca trên địa bàn tỉnh.

Tiềm năng lợi thế sẵn có, cơ chế chính sách ưu việt đã ban hành và đã ghi nhận những kết quả tích cực ban đầu, vấn đề còn lại chính là làm thế nào để cây mắc ca phát triển nhanh nhưng cần đúng hướng, chất lượng, bền vữngn

(Còn nữa)