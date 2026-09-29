F88 rục rịch chuẩn bị chuyển sàn sang HoSE

Đợt IPO hoàn tất ngày 7/8 với hơn 11 triệu cổ phiếu được phân phối giúp F88 thu về hơn 781 tỷ đồng. Ảnh minh họa: F88.

Thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/9, HĐQT CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO).

Doanh nghiệp công bố sẽ thực hiện các công việc gồm chốt danh sách cổ đông và lập danh sách đăng ký cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE, đồng thời giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở.

HĐQT cũng ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM, đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE.

Động thái này nằm trong lộ trình F88 đã công bố từ trước. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/3/2026, doanh nghiệp cho biết dự kiến chuyển sang HoSE trong nửa cuối năm 2026, tùy thuộc thủ tục pháp lý và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Chủ tịch Phùng Anh Tuấn khi đó cho biết F88 đã chuẩn bị tương đối đầy đủ hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn của HoSE.

Trong năm 2026, F88 đồng thời thực hiện kế hoạch tăng vốn thông qua nhiều phương án, trong đó có chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đợt IPO hoàn tất ngày 7/8 với hơn 11 triệu cổ phiếu được phân phối, giá 71.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành gần 781,94 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ F88 tăng từ khoảng 2.202 tỷ đồng lên hơn 2.312 tỷ đồng.

Phần vốn thu ròng khoảng 764,4 tỷ đồng sau chi phí phát hành được F88 sử dụng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh F88, pháp nhân trực tiếp kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Song song với quá trình tăng vốn và chuẩn bị chuyển sàn, hoạt động kinh doanh của F88 cũng tăng trưởng mạnh. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, 8 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, gần hoàn thành mục tiêu cả năm là 1.133 tỷ đồng.