[Video] Ngân hàng Nhà nước đề xuất giám sát riêng khách VIP, lãnh đạo ngân hàng để phòng chống rửa tiền

Trọng tâm của dự thảo là việc thiết lập hệ thống dữ liệu giám sát toàn diện dựa trên mức độ rủi ro, áp dụng đồng bộ đối với bộ máy quản trị nội bộ lẫn các nhóm khách hàng trọng điểm.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải kê khai đầy đủ danh sách thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát và ban giám đốc từ cấp giám đốc khối trở lên, làm rõ họ tên, quốc tịch cùng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; đồng thời cập nhật dữ liệu của các cổ đông ngoại lớn nhất.

Song song với dữ liệu nội bộ, công tác giám sát khách hàng được nâng lên mức độ chặt chẽ hơn. Những nhóm khách hàng đặc thù như khách hàng VIP, khách ưu tiên và khách hàng tổ chức phải được thống kê, theo dõi riêng biệt. Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu theo dõi chuyên sâu số lượng khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro cao, bao gồm: dịch vụ tài sản mã hóa, kinh doanh bất động sản, kim loại quý, đá quý và sòng bạc, trò chơi có thưởng.