6 doanh nghiệp VACOD ghi dấu tại Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Cuộc Họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

6 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, trong tổng số 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được lựa chọn tại kỳ xét chọn lần thứ 10.

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Theo kết quả xét chọn, các doanh nghiệp thành viên VACOD có sản phẩm được công nhận gồm: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Tổng công ty May 10, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Công ty Cổ phần Eurowindow và Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Việc nhiều doanh nghiệp thuộc VACOD góp mặt trong danh sách lần này cho thấy sức cạnh tranh và khả năng xây dựng thương hiệu của cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội, đồng thời phản ánh vai trò của VACOD trong việc kết nối, đồng hành và thúc đẩy hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp thành viên trong quá trình phát triển thị trường.

Thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện về nhận diện sản phẩm, mà ngày càng gắn với chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Đây cũng là ba giá trị cốt lõi được Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam duy trì xuyên suốt trong 23 năm triển khai.

Theo Bộ Công Thương, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Các doanh nghiệp được lựa chọn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm đến dược phẩm, tài chính, ngân hàng, công nghệ, logistics, thương mại và dịch vụ.

Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn năm nay là yêu cầu về đổi mới sáng tạo được nâng lên. Theo hệ thống tiêu chí mới, trọng số nhóm “Đổi mới, sáng tạo” tăng từ 180 lên 300 điểm trên tổng thang 1.000 điểm, tương đương 30%. Tiêu chí này gắn với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Như vậy, để được công nhận, doanh nghiệp không chỉ cần duy trì chất lượng sản phẩm mà còn phải thể hiện năng lực đổi mới, quản trị và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Quá trình xét chọn cũng là dịp để doanh nghiệp rà soát năng lực quản trị, tài sản sở hữu trí tuệ và việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, đứng thứ 32 trong 193 quốc gia được xếp hạng. Trong giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%.

Kết quả này tạo thêm nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và nâng cao vị thế thương hiệu, trong đó có những doanh nghiệp thành viên VACOD đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và thương mại. Việc duy trì chất lượng, đầu tư đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh vì thế không chỉ có ý nghĩa với từng doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai. Năm nay, Bộ Công Thương tiếp tục định hướng hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, tập trung vào quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt” dự kiến diễn ra ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với khoảng 1.500 đại biểu, khách mời. Sự kiện dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát trực tuyến trên nền tảng số quốc gia VTVGo.