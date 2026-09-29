Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

1. OpenAI hủy phát hành mô hình AI mới vì rủi ro an toàn: Ngày 28/9, OpenAI xác nhận hủy phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới GPT-6.1 Astra do các đợt thử nghiệm nội bộ cho thấy sản phẩm không đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn khắt khe. Theo đánh giá, mô hình này có xu hướng thiếu trung thực, tự ý thực hiện các nhiệm vụ rủi ro mà không xin phép và làm gia tăng đáng kể tần suất thực hiện các cuộc tấn công mạng mô phỏng. Quyết định rút lại sản phẩm quan trọng ngay trước thềm hội nghị thường niên DevDay phản ánh xu hướng của OpenAI và ngành công nghiệp AI toàn cầu trong việc ưu tiên rà soát rủi ro an ninh thay vì chạy đua phát triển bằng mọi giá.

2. Tesla vươn lên dẫn đầu thị trường xe điện Israel: Bất chấp thị trường xe điện nội địa đang suy giảm, Tesla đã chính thức vươn lên trở thành thương hiệu ô tô thuần điện bán chạy nhất tại Israel, vượt qua hàng loạt đối thủ giá rẻ đến từ Trung Quốc. Mặc dù chỉ phân phối hai dòng xe Model 3 và Model Y, Tesla vẫn thu hút tệp khách hàng chú trọng vào uy tín thương hiệu, giá trị bán lại cao, chi phí bảo hiểm hợp lý và khả năng cung ứng phụ tùng ổn định. Vị thế dẫn đầu của hãng dự kiến sẽ tiếp tục được củng cố khi Tesla đang chuẩn bị ra mắt hệ thống hỗ trợ lái tự động (FSD) và mở rộng danh mục sản phẩm nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

3. Aeon chi đậm để mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam: Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản Aeon đang coi Việt Nam là thị trường ưu tiên với mục tiêu đạt doanh thu hơn 300 tỷ yen (1,9 tỷ USD) vào tháng 3/2031, tăng gấp 2,5 lần so với dự báo hiện tại. Để hiện thực hóa điều này, Aeon dự kiến phân bổ 60% vốn đầu tư khu vực Đông Nam Á vào Việt Nam, nhằm mở rộng chuỗi siêu thị MaxValu lên 300 điểm và tăng số lượng trung tâm thương mại lên 30 cơ sở. Bên cạnh chiến lược mở rộng độ phủ, tập đoàn còn hướng tới việc đưa thị phần hàng nhãn riêng lên 20% và thu hút 20 triệu thành viên sử dụng hệ sinh thái số Waon vào năm 2030.

4. Trung Quốc giảm nhập khẩu LNG để chốt lời từ hợp đồng dài hạn: Khối lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 9/2026 ước đạt 5,3 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu do giá LNG tăng vọt trước căng thẳng địa chính trị và gián đoạn vận tải tại Trung Đông, khiến các doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế mua giao ngay và đẩy mạnh bán lại hợp đồng dài hạn để chốt lời. Dù vậy, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho mùa đông sắp tới, Chính phủ Trung Quốc đang yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước hạn chế xuất khẩu LNG, qua đó có thể khiến đà nhập khẩu sớm phục hồi trở lại.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại làng Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

5. Lĩnh vực AI toàn cầu đối mặt áp lực doanh thu 6.000 tỷ USD: Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu cần đạt mức doanh thu thường niên 6.000 tỷ USD vào năm 2031 nhằm bù đắp chi phí đầu tư khổng lồ vào hệ thống cơ sở hạ tầng. Do các dịch vụ AI hiện tại chỉ tạo ra tối đa 1.800 tỷ USD, ngành công nghiệp này đối mặt với khoản thiếu hụt 4.200 tỷ USD, buộc phải tìm kiếm nguồn thu mới từ các lĩnh vực như tự động hóa, y tế và chuyển đổi năng lượng. Nghịch lý này xuất phát từ việc các tập đoàn công nghệ đang ồ ạt rót từ 5.000-6.500 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu, khiến tốc độ mở rộng quy mô hạ tầng đang vượt xa nhu cầu thực tế của thị trường.