Mắc ca Điện Biên 'bay' cùng Vietnam Airlines

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra thực tế diện tích mắc ca theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Búng Lao. Ảnh: Văn Quyết

400kg nhân hạt mắc ca được đóng thành 4.000 gói, mỗi gói 100g, bảo đảm quy cách kỹ thuật đã được Vietnam Airlines xác nhận. Số lượng không lớn, nhưng ý nghĩa của hoạt động này không nằm ở sản lượng. Điều đáng nói là một sản phẩm đặc trưng của Điện Biên đã có thêm một kênh quảng bá hiện đại, qua đó giới thiệu vùng nguyên liệu, sản phẩm và người sản xuất đến đông đảo hành khách.

Đây là kết quả cụ thể từ chương trình hợp tác giữa Điện Biên và Vietnam Airlines, đồng thời tiếp nối chương trình “Con đường nông sản” nhằm giới thiệu sản vật đặc trưng của các địa phương tới hành khách trong nước và quốc tế. Mỗi gói mắc ca đến tay hành khách cũng là một lần hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên được quảng bá rộng hơn.

Thực tế cho thấy, trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, thị trường phải được đặt ở vị trí trung tâm. Có sản phẩm nhưng thiếu thị trường thì giá trị khó được phát huy. Có vùng nguyên liệu nhưng thiếu chế biến, thương hiệu và kênh phân phối thì lợi thế vẫn chỉ dừng ở tiềm năng. Vì vậy, kết nối sản xuất với thị trường, nhất là những thị trường có yêu cầu cao, phải trở thành khâu quan trọng trong nâng tầm nông sản Điện Biên.

Doanh nghiệp, HTX giới thiệu sản phẩm từ mắc ca tại hội chợ sản phẩm OCOP.

Hiện tỉnh có trên 19.000ha mắc ca, trong đó hơn 3.500ha đã cho sản phẩm, sản lượng trên 3.500 tấn. Toàn tỉnh có 7 cơ sở chế biến, 10 sản phẩm mắc ca được công nhận OCOP 3 sao, 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng. Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành khoảng 40.000ha mắc ca, trở thành vùng mắc ca lớn thứ 2 cả nước, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ.

Những con số đó cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn. Song, diện tích lớn không đồng nghĩa với giá trị lớn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mỗi héc-ta mắc ca tạo ra giá trị cao hơn; mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải có chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh. Đó là yêu cầu chuyển từ tư duy “trồng được cây” sang tư duy “bán được sản phẩm”, từ phát triển vùng nguyên liệu sang xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Sản phẩm được đưa lên các chuyến bay lần này đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đây là nền tảng quan trọng, nhưng chưa phải điểm kết thúc. Thị trường càng rộng, yêu cầu càng cao. Người tiêu dùng quan tâm không chỉ sản phẩm ngon mà còn là nguồn gốc, quy trình sản xuất, mức độ an toàn và uy tín thương hiệu.

Vì vậy, cơ hội từ Vietnam Airlines cũng là một “phép thử” đối với năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của mắc ca Điện Biên. Muốn đi xa hơn, doanh nghiệp, hợp tác xã phải chủ động nâng cao chất lượng, đổi mới bao bì, mẫu mã, nghiên cứu thị trường và tổ chức cung ứng chuyên nghiệp. Quảng bá chỉ thực sự có ý nghĩa khi sản phẩm đủ sức thuyết phục người tiêu dùng.

Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi được ban hành đã thu hút các doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất, chế biến sản phẩm từ mắc ca, cà phê. Ảnh: Đào Phương

Cùng với mắc ca, cà phê cũng được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực. Từ câu chuyện đưa mắc ca lên máy bay, cần mở rộng cách làm, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng, có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, khả năng cung ứng ổn định để kết nối với các kênh quảng bá, phân phối phù hợp. Các doanh nghiệp, hợp tác xã phải trở thành chủ thể của quá trình này, lấy chất lượng và năng lực cạnh tranh làm nền tảng.

Đặc biệt, cần khai thác tốt sự cộng hưởng giữa nông sản với du lịch. Một hành khách có thể biết đến mắc ca Điện Biên từ chuyến bay; một người chưa từng đến Điện Biên cũng có thể hình dung về vùng đất này qua sản phẩm được giới thiệu. Khi nông sản trở thành “đại sứ” của địa phương, giá trị kinh tế và giá trị quảng bá sẽ cùng được nâng lên.

Đưa mắc ca “bay” cùng Vietnam Airlines vì thế không đơn thuần là đưa một sản phẩm lên máy bay. Đó là đưa nông sản Điện Biên vào không gian thị trường rộng hơn; đưa câu chuyện về vùng đất, người trồng và khát vọng phát triển của tỉnh đến với nhiều khách hàng hơn.

Muốn mắc ca thực sự “bay xa”, phải xây dựng đôi cánh vững chắc từ vùng nguyên liệu chất lượng, công nghệ chế biến, thương hiệu, tiêu chuẩn an toàn và năng lực thị trường. Khi đó, mỗi sản phẩm mang thương hiệu Điện Biên không chỉ được biết đến, mà còn đủ sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường.