Bắc Ninh: Những thông điệp chuyển đổi số nổi bật

BẮC NINH - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động trong tháng 10 với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”.

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi trong phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ của chính quyền các cấp cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Tại thành phố Bắc Ninh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 được triển khai theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng chủ động tham gia, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Các thông điệp chuyển đổi số được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, nhấn mạnh vai trò và sự tham gia của từng chủ thể trong tiến trình chuyển đổi số. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ được nhìn nhận ở góc độ công nghệ mà trở thành một phần của quá trình đổi mới phương thức làm việc, sản xuất và phục vụ người dân.

Với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”, các hoạt động trong tháng 10/2026 góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tạo động lực để Bắc Ninh tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.