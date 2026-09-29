Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng

Gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư đổ vào Quảng Ninh trong 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển, với công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là những trụ cột quan trọng. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận kết quả tích cực khi 12/12 dự án trong lĩnh vực này đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Quảng Ninh đang định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất hiện đại, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có hàm lượng công nghệ cao.

Cùng với nguồn vốn ngoài ngân sách, đầu tư công tiếp tục được địa phương đẩy nhanh nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Hết quý III/2026, Quảng Ninh dự kiến giải ngân 16.342 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu quý III và 84% kế hoạch cả năm. Trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, 151/198 dự án đã được xử lý và không còn vướng mắc.

Ở lĩnh vực dịch vụ, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng 28%; doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh ước đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ và đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng.

Trong quý IV, địa phương triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm nước rút”, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và logistics.