Cục Hải quan trao quyết định công nhận, gia hạn áp dụng cho 7 doanh nghiệp ưu tiên

Tại buổi Lễ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng và Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn đã trao quyết định, tặng hoa cho 3 doanh nghiệp FDI được công nhận mới là Doanh nghiệp ưu tiên gồm Công ty TNHH Hana Micron Vina, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam), Công ty TNHH Samju Vina.

Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng cũng trao quyết định gia hạn Doanh nghiệp ưu tiên đối với 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Buổi Lễ đồng thời phổ biến quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên; lưu ý những vấn đề trong quá trình duy trì chế độ ưu tiên và truyền thông các chính sách mới về tạo thuận lợi thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Cục Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng chúc mừng các doanh nghiệp được công nhận và gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên; đồng thời trân trọng cảm ơn các đơn vị trong thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ, phối hợp và đồng hành với cơ quan Hải quan Việt Nam nói chung và Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên nói riêng. Sự kiện này không chỉ khẳng định uy tín, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ của Hải quan Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc áp dụng và mở rộng chế độ doanh nghiệp ưu tiên hiện nay được quán triệt sâu sắc và gắn liền với các định hướng chiến lược tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57, 66, 68…).

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: H.P)

Nhìn lại hành trình 15 năm qua, kể từ những ngày đầu triển khai thí điểm vào năm 2011, ông Hùng cho biết, Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã khẳng định vị thế là một bước cải cách mang tính đột phá, thay đổi căn bản phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại. Từ một vài doanh nghiệp ban đầu, đến nay, cộng đồng doanh nghiệp ưu tiên đã lớn mạnh vượt bậc, đóng góp phần lớn vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, trở thành những “mắt xích” vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Hùng, một điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong buổi Lễ là sự vinh danh dành cho các doanh nghiệp FDI. Bộ Chính trị vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khẳng định khu vực FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Nghị quyết cũng định hướng chuyển mạnh tư duy từ thu hút số lượng sang lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi xanh và có tính lan tỏa mạnh mẽ. Việc trao quyết định công nhận và gia hạn chế độ ưu tiên cho các doanh nghiệp FDI chính là hành động cụ thể để hiện thực hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW với kỳ vọng các doanh nghiệp FDI được công nhận ưu tiên sẽ tiếp tục là những đơn vị tiên phong trong chuyển giao công nghệ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và dẫn dắt các doanh nghiệp vệ tinh trong nước cùng tham gia sâu vào mạng lưới giá trị.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh, dấu mốc 15 năm triển khai Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã mở ra một giai đoạn hợp tác chiến lược mới cao hơn, chặt chẽ hơn. Thời gian tới, ngành Hải quan cam kết tiếp tục tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, ổn định và dễ thực thi để mọi loại hình doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.

Đại diện Công ty TNHH Hana Micron Vina, một trong 3 doanh nghiệp được công nhận mới lần này, ông Chung Wonseok, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hana Micron Vina cho biết, từ khi bắt đầu hoạt động, công ty đã xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chặt chẽ, minh bạch, kiểm soát tốt các rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việc trở thành doanh nghiệp ưu tiên là kết quả của sự nỗ lực, phương châm tuân thủ pháp luật và tỉnh chuyên nghiệp của cả công ty trong suốt thời gian hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời cũng là sự tin tưởng, ghi nhận của cơ quan Hải quan đối với năng lực quản lý và mức độ tuân thủ đối với công ty.

Doanh nghiệp ưu tiên cũng mang lại cho Công ty những lợi thế thiết thực như quy trình thông quan thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời củng cố uy tín của Công ty với khách hàng và đối tác. Đại diện doanh nghiệp cũng cho rằng, việc được công nhận doanh nghiệp ưu tiên không chỉ mang lại thuận lợi mà còn đi cùng trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao mức độ tuân thủ, kiểm soát rủi ro, không ngừng cải tiến hệ thống quản lý.