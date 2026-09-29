Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp ​​giảm?

Theo dữ liệu của Kpler, lượng LNG nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 dự kiến đạt 5,3 triệu tấn. Con số này thấp hơn 8% so với lượng LNG nhập khẩu trong tháng 9/2025, nhưng nhỉnh hơn đôi chút so với mức 5,2 triệu tấn của tháng 8.

Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, nhưng đã cắt giảm mua vào khi giá LNG giao ngay vượt 20 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) trong tháng 8 và tăng lên 26 USD/mmBtu vào đầu tháng 9, Kpler cho hay. Mức giá này cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá LNG tăng cao cũng đang khiến các nhà nhập khẩu năng lượng khác tại châu Á hạn chế mua vào. Đầu tháng này, Kpler dự báo tổng lượng LNG nhập khẩu của châu Á sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm, còn 20,09 triệu tấn, so với 22,27 triệu tấn trong tháng 9 năm ngoái.

Đối với Trung Quốc, tháng 8 và tháng 9 đánh dấu sự đảo chiều sau giai đoạn đẩy mạnh mua LNG bắt đầu từ tháng 5. Trong ba tháng trước đó, Trung Quốc liên tục nhập khẩu LNG với tốc độ cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trong một diễn biến riêng, các doanh nghiệp nhập khẩu LNG quốc doanh lớn của Trung Quốc được cho là đang đàm phán để đảm bảo nguồn cung LNG dài hạn từ những nhà xuất khẩu không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra khi quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn khí đốt được vận chuyển từ khu vực vịnh Ba Tư.

Trung Quốc sẽ không tìm cách hủy bỏ các hợp đồng LNG ràng buộc đã ký với Qatar, nhưng đang xem xét những phương án nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn cung từ Vùng Vịnh.

Trong khi đó, Qatar vừa tiếp tục gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu loại nhiên liệu siêu lạnh này. Động thái được dự báo sẽ duy trì áp lực giá LNG ở mức cao trong thời gian dài hơn, đặc biệt khi nhu cầu bắt đầu tăng trước mùa sưởi ấm tại Bắc bán cầu.