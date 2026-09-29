Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/9/2026

Nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức – Long Thành và tuyến TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

1. Bộ Xây dựng kêu gọi đầu tư PPP cho 29 dự án cao tốc với quy mô hơn 923.000 tỷ đồng: tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra sáng 29/9, Bộ Xây dựng đã công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 923.000 tỷ đồng. Đây được xác định là một trong những trọng tâm nhằm huy động nguồn lực xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc trong những năm tới.

2. Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045: Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam. Đây là mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet (có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet).

3. Duy trì thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc: Ngày 29/9, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) thông tin, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường, không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1 - 7/10/2026. Đơn vị chức năng cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phối hợp phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, nhất là đối với hàng nông sản, hoa quả tươi.

4. Quảng Trị chưa hoàn thành giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Quảng Trị còn hơn 371 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 chưa giải ngân, trong khi nguồn vốn mới tiếp tục được Trung ương bố trí. Hiện tỉnh mới giải ngân hơn 166/538 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương được kéo dài để thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 30,9%. Trong đó, vốn đầu tư công đạt 36,8%, vốn sự nghiệp đạt 27,8%.

Nước lũ trên sông Hậu lên cao gây ngập lụt đồng ruộng của người dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Ảnh tư liệu: Thanh Sang/TTXVN

5. Mực nước sông Cửu Long lên cao, nguy cơ ngập lụt gia tăng: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ dao động ở trên mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 2-báo động 3, có nơi ở mức báo động 3.

6. Điện Biên đưa mắc ca lên các chuyến bay của Vietnam Airlines: Sáng 29/9, tại Cảng hàng không Điện Biên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc ca Điện Biên để giới thiệu, quảng bá trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và Vietnam Airlines, tạo thêm kênh quảng bá, đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận hành khách trong nước và quốc tế.

7. Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư thêm 100 triệu USD mở rộng sản xuất tại Đà Nẵng: Ngày 29/9, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, Dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại của Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam đã chính thức được khởi công.Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, trên diện tích khoảng 11 ha, hướng tới sản xuất thảm thương mại và thảm chuyên dụng cho ô tô.

8. Cục Hải quan công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp: Sáng 29/9, tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức lễ trao quyết định công nhận, gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên cho 7 doanh nghiệp, trong đó 3 doanh nghiệp được công nhận mới và 4 doanh nghiệp được gia hạn.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3. Ảnh: Công Phong/TTXVN

9. Nhơn Trạch 3&4 giành danh hiệu nhà máy LNG xuất sắc nhất và nhà máy điện xuất sắc nhất toàn cầu: Sáng 29/9 (giờ Việt Nam), tại Washington D.C (Hoa Kỳ), Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4 do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư đã được POWER Magazine, tạp chí uy tín hàng đầu lĩnh vực năng lượng toàn cầu vinh danh là Nhà máy LNG xuất sắc nhất (Top Plant – Fossil Fuels) và Nhà máy điện xuất sắc nhất toàn cầu (Plant of the Year).

10. Bộ Tài chính sẽ đánh giá việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trong thực tế: Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính đã lưu ý với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm số đăng ký sát tiến độ, dữ liệu thống nhất, cập nhật đầy đủ khó khăn, vướng mắc.

11. Khởi công 2 cầu chiến lược kết nối thành phố Đồng Nai – Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 29/9, tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) phối hợp cùng ngành chức năng Đồng Nai khởi công Dự án thành phần 2 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây là 2 cầu chiến lược bắc qua sông Đồng Nai, mở thêm hướng kết nối giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí minh, hình thành trục giao thông liên kết khu vực đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và sân bay Long Thành.

12. Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Hồ Hòa Bình tạo không gian phát triển mới: Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình phải làm rõ những điểm mới, lý do điều chỉnh và tác động đối với không gian phát triển trong giai đoạn tới. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050, tổ chức ngày 29/9.