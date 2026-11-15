Để hàng Việt trở thành lựa chọn ưu tiên
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hàng hóa sản xuất trong nước đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ những cửa hàng mang thương hiệu Việt trên các tuyến phố, hệ thống phân phối hiện đại đến các phiên chợ hàng Việt tại khu vực ngoại thành, hàng Việt ngày càng có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, để sự ưu tiên không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà thực sự trở thành thói quen tiêu dùng, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của mỗi sản phẩm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-hang-viet-tro-thanh-lua-chon-uu-tien-24626111518412291.htm