Để hàng Việt trở thành lựa chọn ưu tiên

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2026 do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức trong hai ngày 12-13/11/2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết những kết quả phối hợp của NAPAS và các Tổ chức Thành viên (TCTV) trong năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. Hội nghị cũng là dịp để NAPAS tri ân những đóng góp của các TCTV vào sự phát triển của hệ thống.