Lúc 9h30 sáng nay 20/11, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng (bán ra) so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở ngưỡng 128 - 134 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng (bán ra).

Trong khi đó, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco hiện ở ngưỡng 3.537 USD/ounce, giảm 87 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Trước đó, lúc đầu giờ sáng, giá vàng đã bốc hơi 102 USD/ounce, xuống 3.624 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới liên tục giảm trong thời gian gần đây do đồng USD mạnh hơn trong bối cảnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Ngoài ra, hoạt động bán tháo trên thị trường hàng hóa trên diện rộng cũng gây áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Đánh giá mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai được Kitco dẫn lại cho thấy, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 lên 95,7%; khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 4,3%.

Chỉ số USD tăng lên mức 103,82 điểm - cao nhất kể từ tháng 4/2025 - tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 3,6 điểm cơ bản xuống còn 5,065%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm kết thúc ở mức gần 4,798%.

Đồng USD mạnh lên và lợi suất cao làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản không sinh lãi.

Thị trường vàng đang chật vật để giữ vững các mức hỗ trợ quan trọng khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial dự đoán, lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ vẫn ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh, cả hai yếu tố này gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng thế giới lao dốc. (Ảnh: kitco).

“Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dường như kiên quyết thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ, với cuộc tranh luận chuyển từ việc có nên tăng lãi suất hay không sang việc tăng mạnh đến mức nào. Vì dữ liệu lạm phát có khả năng sẽ cải thiện trong tháng 11 và tháng 12, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và có thể sẽ không cảm thấy cần thiết phải tăng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ có thể sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa trong quý 1 năm sau”, Jeffrey Roach nói.