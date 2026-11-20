Trước áp lực chi phí đầu vào tăng, sức mua còn dè dặt, doanh nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh sản lượng, kiểm soát giá thành, phối hợp với hệ thống phân phối để bảo đảm nguồn cung và hạn chế tồn kho sau cao điểm mua sắm.

Chủ động sản xuất, cân đối nguồn lực

Từ cuối tháng 10, nhiều DN sản xuất, chế biến thực phẩm tại Gia Lai bắt đầu triển khai kế hoạch hàng Tết. Thay vì chỉ tập trung tăng sản lượng, DN tính toán nguồn nguyên liệu, chi phí và đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời hạn chế rủi ro khi sức mua chưa phục hồi rõ nét.

Ông Nguyễn Thiêm - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Thiêm (xã Ia Chia) cho hay: “DN đã chuẩn bị 10 tấn hạt điều nguyên liệu, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Bên cạnh sản phẩm hạt điều rang muối đạt OCOP 3 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công ty phát triển thêm hạt điều sấy nguyên vị và cà phê hạt rang để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong dịp Tết này”.

Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Thiêm (xã Ia Chia) quảng bá sản phẩm tại gian hàng OCOP trong hệ thống siêu thị. Ảnh: Hải Yến

Trong khi đó, Công ty CP Nếp Việt Heritage (phường Quy Nhơn Nam) dự kiến sản xuất 10.000 lít rượu phục vụ Tết, tăng gấp đôi so với năm trước. Bà Ngô Thảo Vương - Giám đốc công ty - cho biết: “Nguồn gạo nếp đã được nhập đủ, song giá bánh men, chai thủy tinh, tem nhãn, hộp và vận chuyển đều tăng. Đặc biệt, chai thủy tinh phụ thuộc nguồn nhập khẩu, thời gian đặt hàng kéo dài và đòi hỏi vốn lớn. DN phải tính toán dòng tiền từ đơn đặt hàng, khoản thanh toán, tạm ứng của đối tác để nhập vật tư, hoàn thiện đóng gói và bảo đảm tiến độ giao hàng”.

Còn bà Đặng Thị Cẩm Lai - Giám đốc Công ty CP Nauf Foods Gia Lai (xã Ân Hảo) cho hay: “Chúng tôi dự kiến chuẩn bị khoảng 10.000 sản phẩm phục vụ mùa Tết, đồng thời ra mắt 5 dòng trà mới vào đầu tháng 12.2026 để đưa vào bộ quà Tết 2027. Các sản phẩm gồm trà hoa hòe lên men, thanh mộc trà, huyền sâm minh nhãn trà, ngọc nhan khang trà và an mạch trà.

Với định hướng phát triển ở phân khúc trà cao cấp, DN chú trọng chất lượng sản phẩm, thiết kế bao bì sang trọng, đẹp mắt, nâng giá trị món quà biếu trong dịp Tết. Việc đầu tư đồng bộ từ chất lượng sản phẩm đến hình thức đóng gói không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng trà mà còn hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm những bộ quà tặng tinh tế, có giá trị, góp phần nâng tầm sản phẩm của DN trên thị trường”.

Mẫu trà mới của Công ty CP Nauf Foods Gia Lai (xã Ân Hảo) phục vụ thị trường quà Tết. Ảnh: Hải Yến

Ở chiều ngược lại, Công ty CP IPP Sachi (phường Bồng Sơn) dự kiến giảm 10% sản lượng hàng phục vụ Tết so với năm trước. Ông Nguyễn Hữu Vinh - Giám đốc công ty - cho biết: Giá bột mì hiện tăng 60% so với đầu năm 2026, giá bao bì tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Để kiểm soát chi phí và bảo đảm đầu ra, DN lên kế hoạch ký hợp đồng cung ứng nguyên liệu, mở rộng khai thác kênh siêu thị và thương mại điện tử.

Với Công ty TNHH Viet Organic (phường Hoài Nhơn Bắc), chuyên sản xuất sản phẩm thủy - hải sản, áp lực đến từ chi phí khai thác thủy - hải sản tăng do giá xăng dầu cao, trong khi các hệ thống phân phối thận trọng hơn khi đặt hàng. Bà Huỳnh Thị Mị - Phó Giám đốc công ty - cho rằng: “Doanh thu năm trước giảm 20%, năm nay dự báo còn khó khăn. Do đó, DN ưu tiên chủ động nguồn hàng, sản xuất theo đơn đặt trước để hạn chế tồn kho, dù có thể gặp khó khi phát sinh nhu cầu đột xuất”.

Bám sát sức mua, giữ ổn định giá bán

Không chỉ DN sản xuất, hệ thống bán lẻ cũng chủ động xây dựng kế hoạch hàng Tết, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op (TP Hồ Chí Minh) cho biết: Hệ thống đã xây dựng kế hoạch kinh doanh Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 59 ngày, với lượng hàng dự trữ dự kiến tăng 20 - 30% so với bình thường. Qua làm việc với các nhà sản xuất, hệ thống ghi nhận chi phí nguyên liệu tăng 15 - 20%, tạo sức ép lên giá thành. Dù vậy, Saigon Co.op xác định không tăng giá bán, qua đó chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng và góp phần giữ ổn định thị trường.

Công nhân Công ty CP Nếp Việt Heritage (phường Quy Nhơn Nam) sản xuất hàng phục vụ Tết. Ảnh: Hải Yến

Còn bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Hà Nội), nhận định người tiêu dùng từ nay đến cuối năm quan tâm nhiều đến mặt hàng thực phẩm và đồ dùng gia đình. Vì vậy, DN nên tập trung vào các nhóm hàng này, đồng thời đưa ra mức giá giúp khách hàng nhận thấy khoản tiết kiệm cụ thể trên hóa đơn.

Thực tế cho thấy, sức mua thận trọng buộc DN điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị hàng Tết. Việc tăng sản lượng phải gắn với khả năng tiêu thụ; dự trữ hàng hóa cần phù hợp với năng lực tài chính và tiến độ cung ứng.

DN không chỉ cần bảo đảm nguồn hàng mà còn phải đưa đúng sản phẩm đến đúng thị trường, với giá bán phù hợp. Chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền và phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối là những giải pháp giúp DN đáp ứng nhu cầu mua sắm, hạn chế tồn kho và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định sau cao điểm cuối năm.