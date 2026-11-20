Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc được tổ chức vào sáng 20/11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước; đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc; lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đây là dịp để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trao đổi về định hướng hợp tác, nhận diện tiềm năng và thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các địa phương thuộc khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại

Trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp và năng lượng tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương thuộc khu vực Tây Nam Trung Quốc, trong đó có Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, còn nhiều dư địa để phát triển nhờ lợi thế địa lý, sự bổ sung về cơ cấu kinh tế và nhu cầu mở rộng thị trường của mỗi bên.

Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm trao đổi là phát huy lợi thế của từng địa phương, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Các nội dung thảo luận cũng hướng tới việc đặt hợp tác giữa hai bên trong tổng thể không gian kinh tế khu vực, gắn kết các địa phương, ngành và lĩnh vực có lợi thế bổ sung cho nhau. Qua đó, các bên có thể xác định các lĩnh vực ưu tiên, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics và thương mại qua biên giới

Kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, logistics và hệ thống cửa khẩu, là một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn. Việc cải thiện kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian và chi phí lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng khả năng kết nối các trung tâm sản xuất, vùng nguyên liệu với cảng biển và thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực đường sắt, các bên dự kiến trao đổi về định hướng kết nối các tuyến đường sắt giữa hai nước, trong đó có tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với tỉnh Vân Nam; tuyến Đồng Đăng – Hà Nội và tuyến Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng với khu vực Quảng Tây. Việc tăng cường kết nối đường sắt được kỳ vọng tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, hình thành các hành lang vận tải xuyên biên giới và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đối với thương mại qua biên giới, các nội dung được quan tâm gồm phát triển cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, nâng cao hiệu quả thông quan, kết nối dữ liệu và phối hợp trong quản lý, kiểm dịch hàng hóa. Đây là những giải pháp có ý nghĩa thiết thực trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hóa, nhất là đối với nông sản, thực phẩm và các mặt hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian vận chuyển.

Bên cạnh đó, hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh cũng là một trong những nội dung được quan tâm. Với vị trí kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN, Lào Cai có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, phát triển logistics và mở rộng liên kết kinh tế khu vực.

Trên cơ sở lợi thế của mỗi địa phương, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực logistics, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch. Đây cũng là những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, góp phần đa dạng hóa hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thực chất

Bên cạnh việc trao đổi về chính sách và định hướng phát triển, Diễn đàn chú trọng kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Chương trình giao thương doanh nghiệp (B2B) dự kiến được tổ chức trước và sau phiên chính thức, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước cũng được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn. Hoạt động này nhằm giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời tạo không gian để các đơn vị trực tiếp tìm hiểu về khả năng hợp tác trong thương mại, công nghiệp, logistics và đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy dẫn đầu đoàn đại biểu hai tỉnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai dự Diễn đàn, sáng 18/11. (Nguồn: Báo Tuyên Quang)

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc dự kiến trao đổi các biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối. Đây sẽ là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai và nghiên cứu các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Thông qua các phiên trao đổi, chương trình giao thương và hoạt động trưng bày, Diễn đàn tạo điều kiện để cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, chia sẻ thông tin thị trường, xác định nhu cầu hợp tác và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, đầu tư phù hợp.

Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Những nội dung trao đổi và kết quả kết nối tại sự kiện sẽ là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành chương trình, kế hoạch và dự án phù hợp, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.