Báo cáo phân tích ngành điện công bố ngày 19/11/2026 cho thấy hoạt động chuẩn bị đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ nhờ khung chính sách giá điện mới và nhu cầu bổ sung nguồn cung cấp bách.

Theo số liệu của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VinEnergo hiện chiếm khoảng 38% tổng công suất điện gió và điện mặt trời mới được các địa phương chấp thuận từ năm 2025 đến nay.

Các dự án năng lượng tái tạo nóng trở lại sau khi Bộ Công Thương nâng giá trần điện gió.

Cụ thể, các dự án năng lượng tái tạo của VinEnergo được chấp thuận đạt 2.921 MW, chiếm khoảng 38% trên tổng quy mô 7.615 MW được phê duyệt trên toàn thị trường trong cùng giai đoạn.

Song hành với VinEnergo, hàng loạt doanh nghiệp điện niêm yết cũng đang ráo riết triển khai danh mục dự án mới cho giai đoạn 2026–2027. Điển hình, Điện Gia Lai (GEG) dự kiến đưa dự án điện gió VPL 2 tại Vĩnh Long vào vận hành ngay cuối năm 2026; Tập đoàn Hà Đô (HDG) cũng xúc tiến đầu tư hai dự án điện gió Phước Hữu và Bình Gia; trong khi Cơ Điện Lạnh (REE), Tổng công ty Phát điện 3 (PGV) và Tập đoàn PC1 (PC1) tập trung mở rộng danh mục điện mặt trời nổi và điện gió.

Còn trên bình diện địa phương, chỉ riêng ngày 18/11/2026, tỉnh Gia Lai đã khởi công đồng loạt hai dự án điện gió và điện mặt trời với tổng vốn đầu tư 2.181 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giới phân tích chứng khoán lưu ý rằng mức độ hưởng lợi của các nhà thầu xây lắp và cung cấp thiết bị phụ trợ sẽ có sự phân hóa rất cao. Do Vingroup định hướng tự đảm nhận phần lớn khâu thi công và cung cấp hệ thống pin lưu trữ trong nội bộ hệ sinh thái, cơ hội dành cho các nhà thầu bên ngoài tại các dự án của tập đoàn này là không lớn. Thay vào đó, nhóm doanh nghiệp tư vấn, thiết kế và tổng thầu EPC như Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) và PC1 được kỳ vọng sẽ hưởng lợi gián tiếp từ làn sóng đầu tư các dự án điện độc lập nằm ngoài hệ sinh thái của Vingroup.

Ngày 5/11/2026, Bộ Công Thương ban hành các Quyết định số 2945 và 2946/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2026. Theo đó, giá trần điện gió được điều chỉnh tăng từ 4,8-11,7%, trong khi giá trần điện mặt trời tăng từ 6,9-16,9%, tùy loại hình và khu vực.