Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics

Theo Thông tư, trung tâm logistics là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và công nghệ đồng bộ, nơi diễn ra các hoạt động lưu trữ, gom hàng, chia tách, xử lý, thông quan (nếu có), phân phối hàng hóa và các dịch vụ logistics khác do một hoặc nhiều đơn vị cung ứng.

Việc phân loại, phân hạng trung tâm logistics căn cứ vào các tiêu chí về chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ, năng lực khai thác, khả năng kết nối hạ tầng giao thông, loại hình và chất lượng dịch vụ, vai trò trong mạng lưới logistics, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các tiêu chí phải bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch và chính xác.

Ba hạng trung tâm logistics

Thông tư quy định ba hạng trung tâm logistics, gồm: Hạng I (cấp quốc tế/quốc gia), hạng II (cấp vùng) và hạng III (cấp tỉnh).

Đối với trung tâm logistics hạng I, về vị trí, phải kết nối trực tiếp với ít nhất hai phương thức vận tải trong số đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không; đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường bộ cao tốc hoặc tuyến quốc lộ lớn.

Về quy mô, trung tâm phải có năng lực xử lý hàng hóa từ 3 triệu tấn/năm trở lên hoặc tương đương 200.000 TEU/năm hoặc 35 triệu đơn hàng/năm; bãi đỗ xe container tối thiểu 200 vị trí; đường nội bộ có 2 làn, chiều rộng từ 7 m trở lên, bảo đảm xe container 40 feet lưu thông thông suốt; tổng diện tích từ 20 ha trở lên.

Về công năng, trung tâm phải kết nối chuỗi cung ứng ở phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, là đầu mối liên kết giữa các trung tâm logistics cấp vùng, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, phải thực hiện tối thiểu 50% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ logistics.

Đối với trung tâm logistics hạng II, về vị trí, phải đặt tại trung tâm kinh tế cấp vùng, kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải thông qua hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng.

Trung tâm phải có tổng diện tích từ 10 ha đến dưới 20 ha; năng lực xử lý từ 1 triệu đến dưới 3 triệu tấn/năm hoặc tương đương từ 70.000 đến dưới 200.000 TEU/năm hoặc từ 10 triệu đến dưới 35 triệu đơn hàng/năm. Đồng thời, phải thực hiện tối thiểu 30% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP trong phạm vi vùng và liên vùng.

Đối với trung tâm logistics hạng III, về vị trí, phải kết nối trực tiếp với đường giao thông, kết nối thị trường tiêu thụ với khu vực sản xuất hoặc nguồn cung ứng tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm phải có tổng diện tích từ 3 ha đến dưới 10 ha; năng lực xử lý dưới 1 triệu tấn/năm hoặc tương đương dưới 70.000 TEU/năm hoặc dưới 10 triệu đơn hàng/năm; thực hiện một số dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu lưu thông và phân phối hàng hóa trong phạm vi nội tỉnh hoặc đô thị.

Năm loại hình trung tâm logistics và yêu cầu về hạ tầng

Bên cạnh việc phân hạng theo quy mô và phạm vi phục vụ, Thông tư quy định năm loại hình trung tâm logistics, gồm: Trung tâm logistics theo phương thức vận tải (cảng biển và hàng không); trung tâm logistics theo ngành hàng (nông sản, thủy sản, công nghiệp, hàng hóa đặc biệt); trung tâm logistics khu chế xuất, khu thương mại tự do, phi thuế quan; trung tâm logistics biên giới, cửa khẩu; trung tâm logistics thương mại điện tử.

Để được phân loại, trung tâm logistics phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí, quy mô, công năng, kỹ thuật, hạ tầng xanh và phát triển bền vững. Trong đó, trung tâm phải có kết nối thuận tiện đến cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; diện tích từ 3 ha trở lên và thực hiện ít nhất 3 dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP.

Về kỹ thuật, trung tâm phải áp dụng hệ thống phần mềm và kết nối dữ liệu điện tử trong quản lý, vận hành. Về môi trường, phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, gỗ, bìa các-tông; bố trí hạ tầng cấp năng lượng cho phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh phù hợp với quy mô và nhu cầu khai thác.

Ngoài các tiêu chí chung, Thông tư quy định yêu cầu cụ thể về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và hạ tầng xanh đối với từng hạng trung tâm logistics.

Về kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, trung tâm logistics hạng I phải áp dụng hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 1; có hệ thống camera giám sát 24/7, kiểm soát ra vào bằng thẻ thông minh; nguồn điện dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động cho hệ thống kho chuyên dụng bảo quản hàng hóa, hệ thống an ninh, an toàn và hạ tầng điều phối giao thông chặng cuối tối thiểu 24 giờ khi xảy ra sự cố.

Trung tâm còn phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy đáp ứng quy định pháp luật; kết nối viễn thông dự phòng từ ít nhất 2 nhà cung cấp độc lập và phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống điều hành, quản lý kho bãi và dữ liệu vận hành.

Trung tâm logistics hạng II phải áp dụng hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 2; tối thiểu 30% quy trình chủ chốt được tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử; ứng dụng ít nhất một trong các công nghệ số hiện đại để tối ưu hóa hoạt động vận hành.

Trung tâm logistics hạng III phải áp dụng hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 3; tối thiểu 10% quy trình chủ chốt được tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử.

Về hạ tầng xanh và phát triển bền vững, trung tâm logistics hạng I phải sử dụng điện được cung cấp từ năng lượng tái tạo; có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, kệ hoặc tấm kê hàng hóa; bố trí bãi đỗ và trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Trung tâm logistics hạng II phải sử dụng hoặc có phương án, kế hoạch sử dụng điện từ năng lượng tái tạo; có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì; bố trí bãi đỗ và trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Trung tâm logistics hạng III phải có phương án, kế hoạch sử dụng điện từ năng lượng tái tạo; hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom bao bì, gỗ, bìa các-tông và bố trí trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Thông tư số 71/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 8/1/2027.