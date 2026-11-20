Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh. Ảnh: H.H

Thương mại tăng tốc, điện tử dẫn dắt

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan công bố ngày 18/11, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa đầu tháng 11/2026. Tổng kim ngạch đạt 59,5 tỷ USD, tăng 54,1%, tương ứng tăng 20,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm nổi bật trong bức tranh xuất nhập khẩu là sự tăng trưởng vượt trội của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Trong nửa đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 12,89 tỷ USD, tăng 167,4%, tương ứng tăng 8,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng nhóm hàng này đóng góp khoảng 76,5% mức tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo khác cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,55 tỷ USD, tăng 50,4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,55 tỷ USD, tăng 18%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 856 triệu USD, tăng 19,4%.

Theo TS Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia kinh tế, sự vươn lên của nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu là một điểm nhấn đáng chú ý. Điện tử, máy tính, linh kiện, máy móc và thiết bị đã trở thành những nhóm hàng chủ lực, cho thấy hàng hóa Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở chiều nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 14,03 tỷ USD, tăng 109,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,29 tỷ USD, tăng 26,1%. Diễn biến này cho thấy hoạt động giao thương trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, gắn với nhu cầu sản xuất và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Mở rộng quy mô, gia tăng kết nối thị trường

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 1.070,26 tỷ USD, tăng 33,4%, tương ứng tăng 267,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Việc kim ngạch xuất nhập khẩu tăng thêm gần 268 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một năm cho thấy quy mô giao thương của nền kinh tế đang được mở rộng nhanh chóng.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, việc khai thác các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đã tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp tiếp cận các thị trường lớn. Bên cạnh những thị trường truyền thống, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến các khu vực còn nhiều tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Cùng với đó, sự chủ động, linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp trong thích ứng với biến động thương mại toàn cầu đóng vai trò quan trọng. Trước những thay đổi về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi xanh và chính sách thương mại của các nước, nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh phương thức sản xuất, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng thương mại, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng kim ngạch mà còn phải gia tăng giá trị đóng góp của doanh nghiệp trong nước.

Theo TS Nguyễn Quốc Việt, doanh nghiệp cần coi minh bạch và tuân thủ là lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh các rào cản thương mại, điều tra xuất xứ và phòng vệ thương mại gia tăng, doanh nghiệp kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, truy xuất được nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Một hướng đi quan trọng khác là chủ động trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn đang đầu tư tại Việt Nam. Đây là con đường thiết thực để doanh nghiệp nội địa nâng cấp công nghệ, năng lực quản trị, chất lượng nhân lực và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tận dụng các FTA. Sau giai đoạn mở rộng mạng lưới hiệp định, yêu cầu hiện nay là chuyển sang khai thác chiều sâu, giúp doanh nghiệp không chỉ tận dụng ưu đãi thuế quan mà còn tiếp cận tốt hơn các chuỗi cung ứng, dòng vốn đầu tư và cơ hội hợp tác kinh doanh từ các thị trường đối tác.

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt là phát triển công nghiệp hỗ trợ và chủ động nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Đây là yếu tố quan trọng để gia tăng giá trị nội địa trong hàng xuất khẩu, đồng thời nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào các công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Doanh nghiệp cũng cần chủ động thích ứng với những yêu cầu mới của thương mại quốc tế, từ tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh đến truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

Với tổng kim ngạch đã vượt 1.070 tỷ USD, xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Kết quả này cho thấy sức bật của thương mại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là chuyển hóa quy mô thương mại ngày càng lớn thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp Việt Nam.