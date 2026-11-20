Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 20/11/2026, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa khá rõ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động phổ biến dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Trong đó, OCB, Bac A Bank và BVBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm; MB Bank, MSB và NCB áp dụng 4,5%/năm. Trong khi đó, Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng duy trì mức 2,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát là 4,75%/năm, được một số ngân hàng như OCB, PGBank, Bac A Bank và BVBank áp dụng. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank niêm yết lãi suất từ 2,4% đến 2,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động đã có sự cải thiện đáng kể tại nhiều ngân hàng. VPBank niêm yết 6,8%/năm, Bac A Bank áp dụng 6,55%/năm, trong khi LPBank và PGBank lần lượt đạt 5,9% và 6,1%/năm. Một số ngân hàng khác như MB Bank, MSB và NCB duy trì mức từ 5,2% đến 5,6%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, VPBank tiếp tục dẫn đầu với mức 6,9%/năm. PGBank đứng ở mức 6,8%/năm, Bac A Bank đạt 6,6%/năm và VIB niêm yết 6,5%/năm. LPBank cũng duy trì mức 6,1%/năm.

Ở kỳ hạn dài 24 tháng, VPBank tiếp tục áp dụng mức 6,9%/năm, PGBank đạt 6,8%/năm, MB Bank niêm yết 6,5%/năm và LPBank đạt 6,3%/năm.