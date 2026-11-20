Tại Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu tăng bình quân 15-16%/năm, đồng thời nâng tỷ trọng doanh nghiệp trong nước lên 28-30% vào năm 2030.

Đây là mục tiêu đầy thách thức khi cơ cấu xuất khẩu hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào khối doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, tìm kiếm đối tác và xây dựng mạng lưới phân phối ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, các công ty thương mại nội địa, với vai trò là những "nhà buôn" chuyên nghiệp, có thể trở thành mắt xích quan trọng kết nối nhà sản xuất trong nước với khách hàng toàn cầu, góp phần mở rộng đầu ra và nâng cao vị thế của hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần VictoryCafe980, chia sẻ: Hàng Việt không thiếu lợi thế, nhưng để chinh phục thị trường quốc tế thì cần những nhà buôn kết nối với khách hàng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần VictoryCafe980. Ảnh: NVCC

"Đội ngũ bán hàng" linh hoạt kết nối nguồn cung và vận tải

+ Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, ông đánh giá như thế nào về năng lực của các công ty thương mại Việt Nam trong việc kết nối nguồn cung trong nước với thị trường quốc tế?

- Trong hành trình phát triển kinh tế, Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến ấn tượng, với hoạt động xuất nhập khẩu liên tục mở rộng qua từng năm. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Trước hết, phải khẳng định rằng nhiều mặt hàng do các doanh nghiệp nội địa sản xuất có chất lượng rất cao, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, nhóm hàng vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

Tuy nhiên, so với các sản phẩm cùng phân khúc đến từ những quốc gia khác, hàng hóa Việt Nam vẫn có phần “lép vế” trong khâu quảng bá, tiếp thị, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng quốc tế.

Đây chính là những lĩnh vực mà các công ty thương mại có thể phát huy vai trò, trở thành những "đội ngũ bán hàng" của nền kinh tế, giúp kết nối nhà sản xuất với đối tác quốc tế, đưa hàng Việt vươn xa và mở rộng thị trường toàn cầu.

Thực tế, trong vài năm gần đây, các công ty thương mại trong nước đã từng bước đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một hoặc một vài thị trường truyền thống. Nhiều doanh nghiệp đã mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế, kể cả những thị trường có yêu cầu cao như Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới mới chỉ là bước đầu. Để biến cơ hội thành những đơn hàng thực tế và duy trì quan hệ lâu dài với đối tác, doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ kiến thức thị trường, kinh nghiệm giao dịch và năng lực tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, khả năng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng, quy trình giao dịch và tiêu chuẩn quốc tế sẽ quyết định việc doanh nghiệp có giữ chân được khách hàng và phát triển bền vững hay không.

+ Theo ông, đâu là những thế mạnh của các công ty thương mại Việt Nam hiện nay?

- Theo tôi, thế mạnh của các công ty thương mại trong nước nằm ở khả năng nắm bắt thị trường, sự linh hoạt trong kết nối nguồn hàng và lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp với từng khách hàng.

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng khiến các nhà mua hàng ngày càng quan tâm đến khả năng bảo đảm vận chuyển và giao hàng của đối tác. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp thương mại Việt Nam phát huy tính linh hoạt trong tổ chức vận tải.

Trước đây, hàng hóa chủ yếu được vận chuyển bằng đường biển để có cước phí thấp. Tuy nhiên, với những khách hàng ở các quốc gia có hạn chế về đường biển hoặc điều kiện tiếp cận cảng biển, hai phương thức vận tải đường hàng không và đường sắt lại có thể trở thành lựa chọn phù hợp, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đặc biệt, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có nhiều dự án đường sắt, đường sắt cao tốc. Khi các dự án này hoàn thiện sẽ góp phần mở rộng phương thức vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam lưu thông và tiếp cận các thị trường quốc tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Moit

Tháo gỡ nút thắt vốn để không lỡ nhịp đơn hàng lớn

+ Vậy đâu là những hạn chế lớn nhất đang cản trở sự phát triển của công ty thương mại trong nước, thưa ông?

- Một trong những hạn chế lớn của công ty thương mại hiện nay vẫn là năng lực tài chính và khả năng tiếp cận vốn. Bên cạnh những khó khăn nội tại về quy mô vốn, quy trình xử lý chứng từ và thanh toán tại ngân hàng đôi khi còn kéo dài, khiến công ty mất nhiều thời gian để hoàn tất giao dịch và quay vòng vốn.

Thực tế, không ít công ty thương mại phải từ chối những đơn hàng lớn do không đủ nguồn lực tài chính để triển khai, một phần xuất phát từ sự chậm trễ trong quy trình xử lý của ngân hàng.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tôi cho rằng, cần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngân hàng, đồng thời đơn giản hóa quy trình xử lý chứng từ, thanh toán và xây dựng cơ chế tín dụng linh hoạt hơn đối với công ty thương mại.

Khi được hỗ trợ tiếp cận vốn thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch và thanh toán, chúng tôi sẽ có điều kiện tăng tốc độ quay vòng vốn, mở rộng quy mô đơn hàng và nâng cao năng lực xuất khẩu.

Chủ động dữ liệu khách hàng, bắt tay chặt với logistics

+ Theo ông, để tận dụng cơ hội từ Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp thương mại trong nước cần thay đổi chiến lược kinh doanh như thế nào, đồng thời cần những chính sách hỗ trợ gì từ cơ quan quản lý để mở rộng thị trường và gia tăng tỷ trọng hàng Việt trong xuất khẩu?

- Qua những phân tích trên, có thể rút ra một số định hướng quan trọng để công ty thương mại trong nước cải thiện chiến lược kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước hết, doanh nghiệp cần chủ động mở rộng và đa dạng hóa tệp khách hàng quốc tế. Thay vì chỉ dựa vào các kênh tìm kiếm truyền thống, chúng ta có thể tận dụng những nền tảng kết nối giao thương và đơn vị cung cấp dữ liệu khách hàng nước ngoài để tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm đối tác.

Bên cạnh đó, việc nâng cao kiến thức và tư duy thương mại là yếu tố cần thiết. Các “nhà buôn” phải hiểu rõ đặc điểm thị trường, nắm bắt nhu cầu và tâm lý khách hàng để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đồng thời chủ động kiểm soát rủi ro trong thanh toán và vận chuyển.

Cuối cùng, cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp logistics, vận tải để xây dựng nhiều phương án giao nhận linh hoạt.

Xin cảm ơn ông!