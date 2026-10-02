Để hàng Việt đi xa hơn

Sau nhiều năm phát triển thị trường, Vinamilk hiện là công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và thuộc nhóm thương hiệu thực phẩm có giá trị nhất khu vực cũng như thị trường thế giới. Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk cho rằng, sự tin yêu của hàng triệu gia đình Việt trong suốt nhiều năm vừa là tài sản của thương hiệu, vừa tạo ra áp lực cho doanh nghiệp giữ chất lượng ổn định và tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn.

Thực tế cho thấy, cuộc cạnh tranh trên thị trường trong nước đang thay đổi. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm không chỉ sản phẩm có tốt hay không mà còn muốn biết sản phẩm được sản xuất như thế nào, nguyên liệu từ đâu, thành phần ra sao và doanh nghiệp có trách nhiệm gì với môi trường.

Nhìn nhận sự phát triển của hàng Việt, đặc biệt là hàng Việt Nam chất lượng cao, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao khẳng định: “Nếu ở giai đoạn đầu phát triển, bài toán của doanh nghiệp chủ yếu là chất lượng, mẫu mã và xây dựng niềm tin đối với hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, hiện nay yêu cầu đã mở rộng sang tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh”.

Nếu thị trường trong nước là nơi doanh nghiệp xây dựng niềm tin thì xuất khẩu là bước thử thách tiếp theo. Khi bước ra thị trường quốc tế, sản phẩm Việt phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, tiêu chuẩn, nguồn gốc và khả năng đáp ứng quy định của từng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa chia sẻ: Một trong những thách thức lớn là làm thế nào để người tiêu dùng quốc tế biết đến sản phẩm của doanh nghiệp Việt. Từ thực tế của ngành nước khoáng, bà Nga cho rằng, nguồn tài nguyên và những đặc trưng riêng có thể trở thành lợi thế nếu doanh nghiệp biết khai thác, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng câu chuyện phù hợp cho sản phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải vừa giữ được đặc trưng của sản phẩm Việt, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Với những doanh nghiệp đã có thị trường xuất khẩu, nâng chuẩn không chỉ để đáp ứng quy định của nước nhập khẩu mà còn là cách xây dựng uy tín lâu dài và tạo cơ hội mở rộng thị trường. Mong muốn tiếp tục chinh phục thị trường các nước, đại diện Vinamilk khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nâng cao năng suất lao động, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị có sức cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm nội địa vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu, để sản phẩm Việt Nam gắn với chất lượng, uy tín và sự đổi mới.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, từ thị trường trong nước đến thị trường quốc tế, bài toán của hàng Việt ngày càng rõ: chất lượng phải được duy trì, tiêu chuẩn phải được nâng lên và doanh nghiệp phải minh bạch hơn trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh. Đó không chỉ là điều kiện để giữ người tiêu dùng trong nước, mà còn là nền tảng để thương hiệu Việt có thể đi xa hơn trên thị trường thế giới.