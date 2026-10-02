Giá vàng ngày 2/10: Trong nước, thế giới đồng loạt giảm

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 2/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 2/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 9,4 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.146,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ nhưng vẫn giữ vững mức trên mức 4.100 USD/ounce trong bối cảnh giá được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 10 giảm, tuy nhiên khi lợi suất trái phiếu kho bạc neo cao ở lên vùng đỉnh 20 năm và đồng USD mạnh lên tiếp tục hạn chế đà tăng giá của kim loại quý.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Bà Carley Garner, đồng sáng lập công ty môi giới DeCarley Trading cho biết, hỗ trợ kỹ thuật và xu hướng theo mùa thuận lợi đã tạo ra một kịch bản hấp dẫn cho sự phục hồi ngắn hạn của vàng. Tuy nhiên, vị nữ chuyên gia nhấn mạnh rằng bà chỉ đang kỳ vọng vào một đợt phục hồi ngắn hạn chứ không phải là sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới.

Theo một số chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này. Ngược lại, một số nhà phân tích khác lại cho biết, dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn, giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng tới.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu FED tăng lãi suất thêm một vài lần nữa, vàng sẽ gặp khó trong ngắn hạn, khiến con đường hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trở nên khó khăn khi môi trường lãi suất thực cao thường gây bất lợi cho các tài sản không đem lại lợi suất.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 102,11 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức 5,260%; chứng khoán Mỹ chuyển sắc xanh; giá dầu thế giới bật tăng khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu, giao dịch quanh mức 102,58 USD/thùng đối với dầu Brent và 92,96 USD/thùng với dầu WTI.